Fortele Aeriene Canadiene si-au incheiat misiunea NATO de politie aeriana in Romania

Timp de patru luni, Fortele Aeriene Regale Canadiene au desfasurat la baza aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta cinci avioane CF-18 Hornet si 135 de militari, care au asigurat misiuni de politie aeriana alaturi de Fortele Aeriene Romane, in cadrul Operatiunii Reassurance a NATO, potrivit Agerpres. "Regiunea din jurul Marii Negre este foarte activa pentru apararea aeriana, iar fortele aeriane canadiene au fost mandre sa asiste Fortele Aeriene Romane si NATO cu misiuni de politie aeriana in aceasta regiune aglomerata", a declarat locotent-colonelul Tim Woods , unul din comandantii trupelor aeriene canadiene din Romania."Am reusit sa impartasim cateva bune practici cu aliatii nostri romani si sa ne pregatim impreuna pentru viitoarele operatiuni viitoare", a mai precizat ofiterul.Alianta Nord-Atlantica efectueaza operatiuni de politie aeriana colectiva in Europa Centrala si de Est din 2014, intr-un sistem prin rotatie, in cadrul caruia aviatia canadiana a mai participat la misiuni in Romania in 2014 si 2017.Militarii canadieni desfasurati incepand de anul trecut urmeaza sa fie repatriati in cursul lunii ianuarie.