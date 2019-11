Franta, trebuie sa stam de vorba!

Dialogul ca iesire din criza?

In cei 70 de ani de existenta, NATO a tot trecut printr-o criza politica sau alta. Alianta a reusit mereu sa depaseasca disputele privind rolul si sarcinile sale, despre solidaritate si finantare. Sau, ca la sfarsitul Razboiului Rece, cand s-a reinventat.La final, a existat mereu convingerea ca alianta de securitate este in continuare importanta pentru interesele membrilor ei.Din aceasta perspectiva, Alianta Nord-Atlantica poate fi considerata un "model de succes" - asa cum a descris-o ministrul german de Externe. Iar acest model de succes trebuie si pastrat, deoarece fara parteneriatul transatlantic nu sunt de conceput, pe termen lung, nici securitatea Europei, nici cea a SUA.In urma cu 50 de ani, lupta pentru putere in NATO, dintre Franta si SUA, a afectat negativ alianta. Acum 25 de ani, s-a discutat virulent despre necesitatea mentinerii NATO dupa prabusirea Pactului de la Varsovia. In urma cu 15 ani, alianta a fost divizata de razboiul din Irak pornit de presedintele american George W. Bush. Lista ar putea continua.Azi, relatiile din NATO sunt marcate de adanca neincredere dintre America lui Donald Trump si majoritatea partenerilor europeni. Trump a fost primul care a contestat alianta, pe care o considera prea scumpa pentru tara sa.Intre timp, el pare sa realizeze mai bine ca promisiunea SUA de a ramane in NATO este utila tarii sale, pentru ca ii leaga pe europeni de Washington. Critica formulata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cum ca NATO ar fi in moarte clinica , este expresia unei adanci frustrari. Macron simte ca europenii performeaza sub posibilitatile lor si se lasa in mod nenecesar impinsi incolo si incoace de presedintele american.Diplomatii de la sediul central al NATO sunt deranjati de criticile drastice venite de la Paris, dar americanii le-au inteles: "Uneori este nevoie de nuia. Acum trebuie sa stam de vorba."Astfel a rezumat ambasadoarea americana la NATO, Kay Bailey Hutchison, reactia la afirmatiile lui Macron. Dialogul despre coordonarea politica mai buna in cadrul NATO poate sa inceapa.Inca o data. Relatiile dintre partenerii transatlantici au tot fost dezbatute si reformate. In acest sens, Emmanuel Macron a procedat corect prin criticile sale aspre. Un provocator distructiv ca Donald Trump trebuie la randul sau provocat, pentru a obtine de la el reactia dorita.Nu este clar insa cat de sustenabila este abordarea presedintelui Macron. Maine sau poimaine, Donald Trump si-ar putea din nou schimba abrupt parerea. Un exemplu: mai intai a spus ca va distruge economic Turcia, tara membra a NATO, dupa invazia ilegala a acestei tari in nordul Siriei. Doar cateva zile mai tarziu, Trump si presedintele turc Erdogan erau insa din nou prietenii cei mai buni, care coopereaza acum cu Rusia in nordul Siriei.Presedintele francez are cel putin partial dreptate cand sustine ca europenii trebuie sa faca mai mult pentru propria securitate, intrucat nu se pot baza prea mult pe America sub Trump. Este un lucru cu care sunt de acord si diplomatii de la NATO.Dar ce urmeaza? O alianta militara europeana? Inarmarea natiunilor europene? Ar fi un drum lung. Europenii sunt nevoiti inca multa vreme sa se bazeze pe superputerea militara care este SUA. Scutul de protectie nuclear, oferit de SUA, nu va putea fi inlocuit vreodata.Ramane deci ca europenii sa stranga randurile si sa spere ca Donald Trump nu va fi chiar el cel care va pune capat aliantei NATO. Ceea ce nu este total exclus. La viitoarele sale atacuri verbale la adresa structurilor NATO si, in principiu, la adresa SUA, presedintele Frantei ar trebui sa incerce sa gaseasca in prealabil aliati. Ar trebui sa aiba de partea sa cel putin guvernul german, unul, sa admitem, ezitant si letargic.Initiativa ar avea astfel mai multa greutate si ar ajuta la evitarea iritatiilor in randul altor membri europeni ai NATO.