In regiunea Marii Negre, cheia va fi Romania - fost oficial NATO

Ziare.

com

Intr-o analiza semnata de Kyle Rempfer pe platforma Military Times , se arata ca anexarea Crimeei, acum aproximativ cinci ani, si sustinerea separatismului in regiunile de Est ale Ucrainei au atras critici vehemente ale SUA si ale aliatilor din NATO, si tot asa s-a intamplat in 2008, cand Rusia a ocupat regiunile Abhazia si Osetia de Sud ale Georgiei.Si iata ca situatia de pe teren a ramas neschimbata, Kremlinul dovedind ca poate schimba frontierele vecinilor fara sa se sinchiseasca prea mult de protestele Occidentului.Fostul comandant al fortelor armate americane din Europa din 2014 pana in 2017, general-locotenentul in retragere Ben Hodges avertizeaza ca in lipsa unor masuri mai ferme si a unor actiuni de descurajare mai eficiente, Rusia va continua in aceeasi maniera."Nu se vor opri pana nu vor detine controlul complet asupra Marii Azov, sufocand complet Mariupol, cel mai important port maritim al Ucrainei din aceasta regiune"."Urmatorul pas va consta din operatiuni pe mare si pe uscat care pot merge pana la ocuparea orasului Mariupol si a intregii linii de coasta a Ucrainei care face legatura intre Rusia si Crimeea, in nordul Marii Azov", a declarat Hodges pentru Military Times. "Probabil ca nu se va intampla repede, in urmatoarele sase luni, dar asta este directia strategica pe care rusii o urmaresc pentru a obtine controlul asupra Marii Negre si a izola complet Ucraina de acest spatiu."Dupa anexarea Ucrainei, Rusia a construit un pod rutier care leaga Crimea de Rusia peste stramtoarea Kerci, in acest mod stranguland complet circulatia navelor in sudul Marii Azov. Prin urmare, Hodges sustine a "pana si un ofiter incepator ar fi putut anticipa" ce se va intampla cand nave militare ucrainene vor incerca sa treaca pe acolo."Acesta este doar un pas in eforturile Rusiei de a domina Marea Neagra si de a o folosi apoi ca baza de lansare pentru actiuni militare in Siria, in Mediterana, si in intregul Orient Mijlociu."In mandatul sau, Hodges a participat la implementarea programului american Initiativa Europeana de Descurajare (European Deterrence Initiative), constand in pricipal din consolidarea unor locatii militare si programe NATO de antrenament.Baza aeriana Mihail Kogalniceanu din sud-estul Romaniei, sau MK cum este numita in jargonul NATO, este punctul cheie in regiune."Dupa ce s-a investit foarte mult in regiunea baltica, am observat ca in Marea Neagra nu avem nimic echivalent", spune Hodges.Ani de zile, MK a operat doar ca un hub aerian pentru trupele SUA in tranzitul lor spre Afganistan. Sub comanda lui Hodges, importanta bazei MK, aflata langa Constanta, unul dintre cele mai mari porturi la Marea Neagra, a crescut treptat.In prezent, baza gazduieste un batalion al Brigazii de lupta mecanizate (ABCT) care efectueaza misiuni prin rotatie in Europa. Alte doua companii ale brigazii se afla la Centrul de antrenament Novo Selo, din Bulgaria."In vizunea noastra MK trebuie sa fie un hub, o platforma care poate sustine trupele terestre si aeriene in zona Marii Negre", spune Hodges, adaugand insa ca "nu este o baza permanenta NATO, ci o baza aeriana a Romaniei in care trupele aliate au o prezenta puternica."Baza Mihail Kogalniceanu are capacitatea de a se extinde, pentru a permite operatiuni de mentenanta, stocarea de munitie in depozite, chiar facilitati de comanda pentru misiuni de mare amploare. Baza este deja folosita de batalionul de aviatie al US Army, precum si de navele aliate care asigura serviciul de politie aeriana in zona Marii Neagre."Este singura baza din zona Marii Negre care este folosita de trupele SUA", spune Hodges.Trebuie mentionat ca Centrul Regional de Comanda NATO se afla la Izmir, in Turcia. Aceasta tara, care detine tarmurile de sud ale Marii Negre, controleaza si stramtorile Bosfor si Dardanele, ce fac legatura cu Marea Mediterana, si urmareste cu mare atentie respectarea Conventiei de la Montreuz din 1936, care stipuleaza conditiile in care navele militare ale tarilor non-riverane se pot afla in Marea Neagra. Astfel, tari precum SUA nu pot avea nave mai mult de 21 de zile la rand, in plus tonajul este atat de limitat, incat nu se pune problema portavioanelor, de pilda."Turcii sunt foarte scrupulosi cand vine vorba de Conventia de la Montreux", spune Hodges "ceea ce convine de minune Rusiei, care are flota Marii Negre in porturile din Crimea anexata".Crimea nu este singura regiune ocupata de Rusia in zona Marii Negre. Transnistria gazduieste un contigent de trupe rusesti, oficial in numar de 1.000, iar in Donbass, in estul separatist al Ucrainei, Hodges estimeaza ca sunt cel putin 4500 ofiteri si consultanti militari rusi.In plus, Rusia controleaza20 de procente din teritoriul Georgiei. In Abhazia, regiune care are iesire la Marea Neagra, Rusia detine ocifial 3500 de soldati si 1500 de trupe de graniceri. Construirea de facilitati militare in aceasta regiune indica faptul ca Rusia se pregateste pentru un scenariu pe termen lung.Romania este un stat NATO care deja cheltuie 2% din PIB pentru aparare, lucru care a devenit o prioritate pentru administratia de la Casa Alba."Romanii cumpara rachete sol-aer Patriot si sisteme de lansare multiracheta HIMARS. Ei incearca sa-si modernizeze armata, renuntand la tehnica din perioada sovietica si a Pactului de la Varsovia, si achizitionand echipament occidental. In plus, aceste noi echipamente sunt perfect compatibilile si usor de integrat cu sistemele NATO si SUA"."Romania este cheia in viitor", spune gen. Hodges. "Turcia este prea preocupata cu problemele de la granitele de sud, incat nu mai este interesata in a-si dezvolta prezenta in Marea Neagra. In final Romania va ramane centrul de gravitatie al initiativelor Occidentului de a contracara agresiunea Rusiei in zona Marii Negre"" NATO trebuie sa gaseasca solutii mai bune pentru o prezenta semnificativa in regiune, respectand Conventia de la Montreux. Pe de alta parte, va trebui sa ajutam Ucraina sa-si devoltate strategia militara maritima pentru a-si proteja orasele de pe coasta, si pentru a asigura libertatea comertului si a navigatiei."