Inainte de intalnirea cu Putin, Trump isi anunta victoria in fata aliatilor NATO: Cresc cheltuilelile de Aparare cu 33 miliarde de dolari

Macron nu crede ca 4% din PIB pentru Aparare e o idee buna

Ce spune Merkel, mai ales dupa atacurile lui Trump

El a afirmat ca toate tarile NATO au fost de acord sa sporeasca alocarile pentru Aparare, iar NATO a facut "un progres urias astazi".Potrivit The Guardian , presedintele american a mai spus ca NATO este "foarte puternica" si "ramane foarte puternica"."Sper ca NATO sa se poata intelege cu Rusia", a mai afirmat Trump.De asemenea, presedintele american a mai precizat ca Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, va confirma sumele alocate Apararii in ultima sa conferinta de presa, ce ar putea depasi valoarea de 40 miliarde de dolari.Intrebat daca a amenintat cu iesirea SUA din NATO, Trump a neagat o astfel de ipoteza."Le-am spus ca as fi foarte nefericit daca nu isi imbunatatesc angajamentele substantial", a declarat acesta.Cu o zi in urma, Trump le-a spus liderilor NATO ca este "extrem de nemultumit" de ceea ce se intampla si tocmai din acest motiv a fost "ferm" cu aliatii."De acum vor da banii pe care nu i-au dat inainte", a adaugat liderul de la Casa Alba.Un jurnalist l-a intrebat pe Donald Trump daca poate scoate Statele Unite din NATO fara aprobarea Congresului, iar presedintele american i-a spus "Da, asa cred", insa a precizat ca "nu este necesar"."Secretarul general NATO mi-a multumit pentru interventie. Am convenit sa crestem cheltuielile pentru Aparare la 2% din PIB cat mai repede posibil. Unii lideri vor trebui sa obtina aprobare parlamentara si o vor primi. Totusi, cred ca procentul ar trebui sa creasca pana la 4%", a completat Donald Trump, motivand cresterea cu faptul ca SUA aloca deja 4,2% din PIB pentru Aparare.Donald Trump a mai afirmat ca nu este fericit ca Rusia a anexat Crimmea, iar intrebat daca SUA vor recunoaste anexarea regiunii Crimeea de catre Rusia, presedintele american a reiterat faptul ca "Presedintele Obama a permis ca acest lucru sa se intample"."Apoi rusii au construit un pod spre Crimeea si un port. Daca as fi fost presedinte la acea vreme, eu nu as fi permis acest lucru", a mai comentat Donald Trump pe marginea acestui subiect.Declaratiile presedintelui american vin pe fondul unor discutii extrem de tensionate purtate cu ceilalti aliati, intruniti joi dimineata in format restrans.La ora 10:45, Donald Trump si Angela Merkel au avut un nou schimb de replici pe tema alocarilor bugetare si s-a decis reluarea reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, dar in format restrans, al celor 29 de state membre, 1+1 (seful statului si ambasadorul), statele partenere invitate fiind rugate sa iasa din sala.In urma acestor discutii tensionate, Donald Trump si-a anulat toate bilateralele, iar reuniunea pe tema Afganistan a fost amanata A fost anulata inclusiv intalnirea bilaterala dintre Donald Trump si Klaus Iohannis, programata pentru ora 11.00 (ora Romaniei).Victoria lui Trump in fata aliatilor NATO vine inainte de intalnirea pe care presedintele american o are programata luni, 16 iulie, cu presedintele rus Vladimir Putin.De cealalta parte,nu crede ca este o idee neaparat buna dublarea procentului din PIB alocat cheltuielilor militare. In plus, el a negat faptul ca s-a convenit ca tarile NATO sa aloce mai mult de 2% din PIB cheltuielilor din Aparare, potrivit Washington Post "Exista un comunicat care a fost transmis ieri. Este foarte detaliat. Aceasta (comunicatul - n.red.) confirma obiectivul de 2% din PIB pana in 2024. Asta e tot", a declarat presedintele francez dupa tensiunile de la Summit.Macron a infirmat si zvonurile potrivit carora Trump ar fi amenintat ca retrage SUA din NATO."In niciun moment, fie el public sau privat, presedintele Trump nu a amenintat ca retrage SUA din NATO", a precizat seful statului francez.El a mai spus ca liderii NATO s-au intalnit intr-o sesiune extraordinara, joi dimineata, la cererea Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg.a declarat, dupa summit-ul NATO, ca Donald Trump a cerut o schimbare in ce priveste impartirea echitabila a sarcinilor intre aliati, scrie CNN Aceasta a afirmat ca a trait un "summit cu totul si cu totul intens" alaturi de aliati si, inca o data, a avut loc o discutie "fundamentala"."Presedintele american a cerut, ceea ce s-a discutat de luni de zile, o schimbare in impartirea echitabila a sarcinilor", a spus ea, adaugand ca stie ca Germania "trebuie sa faca mai mult".In plus, jurnalistii au intrebat-o despre intalnirea care urmeaza sa aiba loc luni intre Trump si Putin, Merkel precizand ca intrevederea "este una buna pentru toata lumea"."Cred si sper ca pot fi discutate, de asemenea, chestiuni legate de dezarmare, dezarmare nucleara. Acesta ar fi un semnal bun pentru noi toti, daca discutiile pe acest subiect ar fi abordate.In general, cred ca aceasta intalnire cu presedintele Putin este foarte importanta, deoarece atunci cand SUA si Rusia vorbesc, este bine pentru toata lumea si, de asemenea, un lucru bun pentru securitate in sens mai larg", a spus Merkel.Declaratiile lui Merkel vin pe fondul unor atacuri extrem de dure lansate de presedintele american la adresa Germaniei.Amintim ca miercuri presedintele american Donald Trump a atacat puternic Germania, afirmand ca tara este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti.