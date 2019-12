Iohannis a fost invitat la o masa exclusivista de catre presedintele Trump (Foto)

Ziare.

Conform imaginilor de la eveniment, la dejunul de lucru,presedintele Iohannis a stat alaturi de secretarul general al NATO si de presedintele SUA Donald Trump.De asemenea, la fotografia de grup, Iohannis a stat in stanga liderului de la Casa Alba.Conform The Associated Press, miliardarul republican a gazduit aceasta masa cu cei pe care-i numeste "2%-rii", recunoscand astfel efortul a noua dintre cele 29 de state membre NATO care au alocat Apararii cel putin 2% din PIB."Eu ofer masa", a spus Trump, asezandu-se alaturi de sefii de stat si de guverne din Romania, Marea Britanie, Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia.