Seful NATO nu vede nicio amenintare din partea Rusiei pentru vreunul dintre membrii Aliantei

Intr-un interviu pentru Foreign Policy, secretarul general al NATO a fost intrebat cum ar actiona Alianta "daca Rusia ar face in regiunea Marii Baltice exact ce a facut in Ucraina"."Nu vedem nicio amenintare (din partea Rusiei, n. red) impotriva vreunui aliat al NATO si, prin urmare, mereu am grija sa nu speculez despre situatii ipotetice.", a raspuns Stoltenberg.Secretarul general al NATO a precizat ca Alianta "a".In ultima perioada, Alianta Nord-Atlantica si-a suplimentat efectivele militare in Polonia si in tarile baltice. Aproximativ 4.500 de trupe NATO sunt stationate in Polonia, Estonia, Letonia si Lituania.Rusia a denuntat instalarea elementelor antiracheta americane in Romania si Polonia, sustinand ca, desi sunt prezentate ca fiind defensive, aceste sisteme pot lansa rachete de croaziera interzise prin Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare.Relatiile dintre Rusia si NATO au ajuns la cel mai scazut nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, dupa anexarea ilegala a Crimeei in 2014 si sustinerea de catre Rusia a separatistilor din estul Ucrainei.Pe de alta parte, bugetul armatei Romaniei pentru acest an este 18,16 miliarde lei, mai mare cu 11,3% fata anul trecut. O treime din bani sunt destinati cheltuielilor cu dotarea cu echipamente militare noi.Marti, ministrul Apararii de la Bucuresti, Mihai Fifor, a declarat ca Romania doreste sa isi completeze escadrila de avioane F-16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de astfel de aeronave.La sfarsitul lunii trecute, MApN a semnat un contract de peste 800 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha si a inceput negocierile pentru achizitia de sisteme de rachete HIMARS si corvete pentru Marina.In decembrie 2017, compania Iveco Defence Vehicles a anuntat ca a semnat un contract cu Ministerul Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare care vor fi livrate in acest an. Compania italiana nu a dezvaluit valoarea contractului.