La Summit-ul NATO de la Londra se vor pune cartile pe masa. Atentie la SUA, Franta si Turcia! Care sunt mizele pentru Romania

Sa fim atenti nu numai la SUA, ci si la Franta si Turcia

Va conta Romania?

unele dintre declaratii incep sa semene a pozitionare de suma zero, ceea ce intr-o alianta este de neacceptat, de neconceput

China, subiect de discutie in premiera

In plus, este primul summit NATO la care se discuta, la cel mai inalt nivel, despre China, dupa ce anul trecut Uniunea Europeana a abordat, in premiera, acest subiect, mai subliniaza Iulian Fota.Comentariile sunt facute in contextul in care marti si miercuri a fost convocata la Londra o reuniune a NATO la nivel inalt, iar presa internationala relateaza pe larg despre acest eveniment. "", titreaza New York Times , in timp ce Time scrie ca ""."Evenimentul a devenit important mai degraba prin natura polemicilor care s-au nascut in ultimele saptamani in legatura cu NATO decat prin substanta in sine a acestui summit, care este mai mult ceremonial", a declarat pentru"NATO a implinit 70 de ani in 2019, primul summit a fost la Londra, si atunci liderii aliantei au convenit ca nu pot sa lase un astfel de moment 'rotund' sa treaca neobservat. Ca atare, s-a convenit ca, la sfarsitul lui 2019, tot la Londra, sa se marcheze aniversarea a 70 de ani, printr-o discutie, ca sa ii spun asa, fiindca acest summit, prin aspectul sau ceremonial, este atipic.Un summit NATO obisnuit are sesiuni substantiale de lucru si se intinde pe durata a doua zile aproape intregi. Acesta este un summit scurt si care contine, dincolo de cateva momente festive, standard si cu incarcatura simbolica mare, doar o discutie intre sefii de stat si de guvern. Dar, pentru ca in ultimele saptamani am avut tot felul de polemici in legatura cu statutul si viitorul NATO, lumea a inceput sa se uite mult mai atent la acest moment", a explicat Iulian Fota.Intrebat daca unele declaratii venite dinspre Washington cu privire la NATO ar trebui sa ne ingrijoreze, Iulian Fota a raspuns: "Nu vad inca motive de ingrijorare, dar"."Toate au roluri cheie, strategice, de jucat, iar modificarile de viziune sau diferitele pozitionari antitetice ale oricareia dintre cele trei sunt elemente care trebuie sa fie luate in calcul, mai ales de catre o tara cum e Romania.De ce spun asta? Pentru careprezinta parteneriatul nostru strategic principal, principala garantie de securitate,reprezinta unul dintre motoarele Uniunii Europene - cealalta organizatie in care noi am investit foarte mult - si tara cu care ramane sa vedem (pentru ca eu am niste dubii) daca mai avem o relatie strategica (in trecut a fost un partener important al Romaniei), in timp ceeste vecina noastra, este cea mai mare tara NATO din regiunea noastra (ne invecinam cu ea si la Marea Neagra), asa ca este extrem de important ce are ea de spus.Prin urmare, eu sunt preocupat de toate declaratiile care vin din aceste trei capitale, pentru ca", ne-a mai declarat Iulian Fota.In aceste conditii, presedintele Romaniei va avea un cuvant greu de spus sau va fi doar unul dintre invitati?"Repet - acest summit a plecat ca o ceremonie, dar pe masura ce unii lideri au inceput sa se pozitioneze, reuniunea a devenit mult mai importanta decat era estimat a fi initial. SiAm inteles ca presedinte Trump va avea o discutie separata, in marja summit-ului, cu liderii tarilor din Europa Centrala. Daca informatia se confirma, asta arata o data in plus ca discutiile vor avea si substanta. Iar participarea presedintelui Iohannis este importanta pentru ca, totusi,, sa ne amintim de dorinta noastra de a convinge Occidentul de importanta strategica a Marii Negre", a subliniat fostul consilier prezidential.Prin urmare, spune Iulian Fota, "intr-un astfel de moment, in care politicieni importanti pun cartile pe masa, iar in interior discutia va fi mult mai deschisa (si, probabil, ca si mult mai aprinsa decat in spatiul public),si sa spuna cum vede viitorul NATO si de ce crede ca NATO este importanta".", a adaugat acesta.Pe de alta parte, insa, exista si un alt aspect prea putin abordat in presa din Romania."Este primul summit NATO in care se discuta, la un asemenea nivel, despre China. E un aspect extrem de interesant, pentru ca in toata discutia despre viitorul NATO si de ce ar mai trebui americanii sa investeasca in alianta, multi vin si spun ca, de fapt,Este foarte important sa vedem cum se raporteaza tarile NATO la China, dupa ce anul trecut am avut pentru prima data o pozitionare fata de China a Uniunii Europene", a subliniat Iulian Fota.In concluzie, "in aceasta faza, nu ar trebui sa ne ingrijoreze nimic pentru ca toate aceste declaratii pe care le-am vazut pana acum pot sa se solutioneze rapid, in decursul urmatoarelor ore, printr-o intelegere intre principalii actori"."Iar daca ne vom afla in scenariul acesta foarte bun, vom constata ca a fost vorba mai degraba despredecat despre o decizie transanta in ceea ce priveste viitorul NATO", ne-a mai spus Iulian Fota.Urmeaza sa vedem, pe parcursul zilei de astazi si in zilele urmatoare, daca NATO urmeaza acest scenariu foarte bun sau un altul.