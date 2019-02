Lavrov acuza SUA ca exercita presiuni asupra celorlalti membri ai NATO

Ziare.

Tratatul INF - semnat de presedintele american Ronald Reagan si de ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov - interzice utilizarea unei serii intregi de rachete cu raze de actiune intre 500 si 5.500 km."Vrem sa le aratam rachetele despre care americanii cred ca incalca tratatul. (...) Nu avem niciun dubiu ca SUA le-au dat tarilor NATO ordinul 'Nu mergeti acolo!'", a spus Lavrov in marja Conferintei de Securitate de la Munchen.Serghei Lavrov a adaugat ca in ultimele luni Washingtonul nu a manifestat vreun interes in mentinerea INF si ca SUA planuiesc de mult timp sa paraseasca acest tratat. "Nu este absolut nicio invitatie la dialog, este o decizie finala", a adaugat oficialul rus.SUA si Alianta Nord-Atlantica sustin ca sistemul de rachete de croaziera rus SSC-8 incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare, semnat de Rusia si SUA in 1987.La randul sau, Moscova acuza SUA ca instalarea de rachete cu lansare verticala Mk-41 in dispozitivul sau de aparare antiracheta din Europa, inclusiv in Romania, incalca acest tratat, potrivit presei ruse.La inceputul lunii februarie, Washingtonul a anuntat ca se va retrage din INF, ceea ce a determinat Rusia sa ameninte cu suspendarea participarii sale la acest tratat.