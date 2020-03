Macedonia de Nord a devenit al 30-lea membru al NATO

Ziare.

"Republica Macedonia de Nord este oficial noul membru al NATO, al 30-lea", a transmis guvernul de la Skopje intr-un comunicat. "Ne-am indeplinit visul de generatii", se arata in comunicat."Macedonia de Nord este acum parte din familia NATO, o familie formata din treizeci de natiuni si aproape un miliard de persoane. O familie bazata pe certitudinea ca, indiferent cu ce provocari ne confruntam, suntem cu totii mai puternici si mai in siguranta impreuna", a subliniat la randul sau secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.Mai devreme vineri, Macedonia de Nord a depus instrumentul sau de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord la Departamentul de Stat al SUA (stat depozitar al Tratatului Aliantei Nord-Atlantice) - ultimul pas formal pentru a se alatura aliantei de aparare.Parlamentele nationale din toate tarile NATO au avut ratificat anterior aderarea Macedoniei de Nord."Aderarea Macedoniei de Nord la NATO reprezinta astazi punctul culminant al multor ani de efort din partea guvernului si a cetatenilor Macedoniei de Nord", a declarat Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA.Calitatea de membru "va sustine o mai mare integrare, o reforma democratica, comertul, securitatea si stabilitatea in regiune", aratand si altor tari ca usa NATO ramane deschisa, a adaugat oficialul american.Anul trecut, Macedonia de Nord si-a schimbat denumirea din Macedonia reglementand o disputa de lunga durata cu Grecia , membra a NATO si a Uniunii Europene, o conditie pe care Atena a pus-o pentru ca Skopje sa se alature celor doua organizatii.O ceremonie oficiala de ridicare a steagului noii tari membre urmeaza sa aiba loc luni la sediul NATO.