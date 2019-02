Mai multe nave NATO la Marea Neagra

NATO reactioneaza la un incident

Odessa il saluta pe "Donald Cook". Distrugatorul american, stationat in Spania si dotat cu un sistem de aparare antiracheta, se afla in aceasta perioada adesea in apele Marii Negre.In ianuarie, nava de razboi s-a aflat la Batumi, pentru exercitii comune cu paza de coasta a Georgiei. Acum se afla in portul ucrainean Odessa.La bordul distrugatorului s-a aflat pe 26 februarie presedintele ucrainean Petro Porosenko, care s-a intalnit acolo cu emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker. Porosenko a spus ca intalnirea ar fi una "simbolica", iar prezenta distrugatorului la Odessa ar fi "un semnal important pentru Kremlin", potrivit caruia "Crimeea ar fi teritoriu ucrainean", iar "in regiune ar fi garantat traficul naval liber".Fara prea mult zgomot, dar sub atenta supraveghere a flotei rusesti din zona, NATO isi intareste prezenta la Marea Neagra.Simultan cu USS Donald Cook (foto), in regiune se mai afla Standing NATO Response Force Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG 2), sub conducerea navei germane FSG Werra.In ianuarie, in Marea Neagra s-a aflat portavionul USS Fort McHenry. Anterior, in decembrie, a fost randul navei de supraveghere britanice HMS Echo sa stationeze la Odessa.Motivul pentru aceste evolutii este incidentul din noiembrie din Stramtoarea Kerci . Nave rusesti au folosit atunci armamentul din dotare pentru a sechestra in apele teritoriale ale Crimeii trei ambarcatiuni ale marinei ucrainene.Deborah Sanders, de la King's College din Londra, a declarat pentru DW ca Europa ar fi reactionat diplomatic "foarte intarziat" la incidentul din Stramtoarea Kerci. De aceea, s-ar fi ales apoi varianta unei actiuni "mai degraba militare", si anume intarirea prezentei navelor NATO in regiune.SUA ar conduce neoficial aceste masuri, spune Sanders. Asa s-ar trimite Moscovei semnalul foarte important ca Marea Neagra nu apartine Rusiei.Experta arata ca raporturile de forte in Marea Neagra s-au modificat in favoarea Rusiei, iar Kievul se teme de o eventuala blocada a portului Odessa, cel mai important din Ucraina, unde este stationata si marina ucraineana dupa anexarea Crimeii de catre Rusia.Turcia, membra NATO, este mai retinuta cu flota sa din regiune. "Turcia este nevoita sa-si imparta fortele intre Marea Neagra si Marea Mediterana. Ankara a decis sa nu dea prioritate Marii Negre, pe fondul situatiei din Siria si a dependentei sale energetice de Rusia", spune Sanders.In plus, mai crede experta, ar exista riscul unei "instrainari si mai mari" intre Turcia si NATO, din cauza "fisurilor tot mai mari" din relatia Turciei cu SUA.Dar exista si semnale imbucuratoare: de exemplu, distrugatorul USS Donald Cook a efectuat exercitii comune cu o fregata turceasca inainte de a veni la Odessa."Se poate spune ca Marea Neagra a capatat importanta sporita din cauza comportamentului Rusiei", a declarat pentru DW Hans-Joachim Stricker, viceamiral in retragere al marinei germane. El a fost comandant al flotei pana in 2010. Potrivit acestuia, Rusia a aratat in repetate randuri ca Marea Neagra si Marea Azov au importanta deosebita pentru Moscova si ca "nimeni altcineva nu face legea acolo". "Este o pretentie care nu trebuie defel acceptata", insista Stricker.El a amintit de notiunea A2/AD (Anti Access/Area Denial) . Este vorba de un concept prin care adversarilor potentiali le este blocat accesul intr-o anumita zona prin sporirea propriilor capacitati militare. Adica exact ce a facut Rusia: si-a sporit major prezenta militara in Crimeea, unde a stationat sisteme de racheta noi, inclusiv de tipul "Kalibr".Stricker spune ca prezenta sporita a navelor NATO in regiunea Marii Negre ar fi un "contrasemnal" la pretentiile Rusiei.La mijlocul lunii februarie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca Alianta ia in calcul o "consolidare si mai mare" a prezentei sale la Marea Neagra. Politicienii rusi au vorbit despre o "provocare".Dar activitatile NATO sunt limitate de tratatul de la Montreux. Acordul din 1936 a redat Turciei suveranitatea deplina asupra stramtorii Bosfor. Potrivit documentului, navele de razboi ale tarilor neriverane la Marea Neagra nu au voie sa stationeze in apele acesteia mai mult de 21 de zile. Limitat este si tonajul acestor nave."Noi credem ca situatia militara din Marea Neagra este mult diferita azi fata de acum aproape o suta de ani, cand a fost semnat acest tratat", a declarat reprezentantul permanent al Ucrainei la NATO, Vadim Pristaiko.El a deplans faptul ca, din cauza tratatului de la Montreux, nave mari ale NATO, precum nava amiral a flotei a sasea americane Mount Whitney, nu pot patrunde decat rareori in Marea Neagra.Pristaiko a insistat ca Ucraina isi roaga partenerii sa-si intareasca si mai mult prezenta la Marea Neagra, in urma incidentului din Stramtoarea Kerci. Acest lucru ar arata Rusiei ca "planurile de a cuceri Marea Neagra si de a intimida prin aceasta Ucraina, ca sa nu mai vorbim de Marea Azov, se vor lovi de reactia comunitatii internationale", a spus Pristaiko.