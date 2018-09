Ministrul Apararii: De la ocuparea ilegala a Peninsulei Crimeea, Rusia se invecineaza practic cu noi. Suntem pregatiti sa aparam aceasta parte a NATO

Ziare.

"Noi am tot discutat despre. Vedem ca zilele acestea s-a desfasurat un exercitiu militar urias. Este, zic eu, modalitatea Federatiei Ruse de a arata sau de a-si dori sa arate ca reprezinta o forta, si ca poate reprezenta oricand o amenintare. Noi spunem ca, dar desigur lucrul acesta nu ne ridica probleme. Noi, ca tara membra a Aliantei Nord - Atlantice, impreuna cu Polonia, asiguram practic un echilibru pe flancul estic al Aliantei.. Armata Romana isi indeplineste cu maxima vigoare obligatiile asumate in calitate de membru al NATO", a declarat duminica, la Arad, ministrul Mihai Fifor, fiind intrebat de jurnalisti despre avioanele rusesti care se apropie tot mai mult de spatiul aerian romanesc din Marea Neagra.Intrebat daca considera ca ar fi nevoie de masuri speciale, ministrul a spus ca nu este cazul, deoarece Romania este intr-o politica pe care NATO o face la nivelul intregii Aliante."Suntem cu tot ceea ce noi ne-am asumat in zona aceasta la Marea Neagra, o zona extrem de complexa si de complicata. Sa nu uitam ca Romania este principalul furnizor de securitate si de stabilitate in aceasta zona, intre Marea Neagra si Balcanii de Vest", a mai adaugat ministrul Fifor.