NATO anunta ca scutul antiracheta de la Deveselu a fost modernizat

Actualizarea - care a vizat intregul sistem de aparare antiracheta balistica Aegis - nu a vizat sa doteze Aegis Ashore cu o capacitate ofensiva, subliniaza NATO.Ea face parte din abordarea adaptativa in etape a Statelor Unite (United States European Phased Adaptive Approach) in domeniul apararii antibalistice in Europa, anuntata in septembrie 2009.Pe timpul acestei modernizari, Statele Unite si-au onorat angajamentul pe care si l-au asumat in cadrul apararii antibalistice NATO si au desfasurat in mod temporar un sistem de tip Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) la Deveselu, anunta Alianta.Aceasta baterie THAAD a fost desfasurata la Deveselu doar atat timp cat instalatia Aegis Ashore nu a fost disponibila.Sistemul THAAD urmeaza sa fie redesfasurat, asa cum s-a prevazut, mai precizeaza NATO.Aegis Ashore se concentreaza in continuare asupra unor potentiale amenintari din afara regiunii euroatlantice si este pur defensiv, subliniaza Alianta.