NATO anunta masuri: Rusia a trimis in Atlantic cele mai multe submarine de la incheierea Razboiului Rece incoace

In ultimul an, Alianta Nord-Atlantica a observat ca submarinele militare ruse au avut cel mai mare numar de misiuni in Atlanticul de Nord de la incheierea Razboiului Rece. Rusia continua intensificarea operatiunilor militare in aceasta zona, a declarat luni Oana Lungescu, purtatorul de cuvant al NATO, citata de postul german RND si de site-ul T-Online.de.In cursul unei operatiuni desfasurate in Norvegia in octombrie, NATO a observat zece submarine militare ruse.Alianta Nord-Atlantica va reactiona la misiunile submarinelor ruse prin intensificarea misiunilor de patrulare in nordul Oceanului Atlantic, a afirmat Oana Lungescu.In plus, Alianta Nord-Atlantica va investi in echipamente aeriene pentru depistarea submarinelor. Datorita rutelor de aprovizionare militara, a rutelor comerciale si canalelor de comunicatii, spatiul nord-atlantic "are o importanta vitala pentru securitatea Europei", a subliniat Oana Lungescu.Conform scenariilor analizate de NATO, submarinele ruse ar putea distruge cabluri submarine de comunicatii dintre Statele Unite si Europa.