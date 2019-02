NATO considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei la adresa Statelor Unite si Europei

Ziare.

com

"Afirmatiile Rusiei cu amenintari la adresa aliatilor sunt inacceptabile. Indemnam Rusia sa se concentreze pe revenirea la respectarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare", a declarat Piers Cazalet, un purtator de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice."NATO este o alianta defensiva, pregatita sa apere toate statele membre de orice amenintare. Nu vrem o noua cursa a inarmarii, iar aliatii au indemnat in mod repetat Rusia sa distruga in mod verificabil rachetele cu raza medie de actiune", a subliniat Piers Cazalet, citat de agentiile de presa AFP si DPA.Oficialul NATO a subliniat, potrivit editiilor italiana si spaniola a agentiei de presa Sputnik, ca acuzatiile Rusiei referitoare la sistemele antibalistice NATO din Romania si Polonia sunt "lipsite de fundament" si constituie o "incercare de distragere a atentiei de la propria incalcare a Tratatului INF".Presedintele Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca Rusia va adopta masuri simetrice si asimetrice daca Statele Unite amplaseaza rachete atomice in Europa dupa eventuala anulare a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF)."Eu am spus deja si vreau sa repet, iar acest lucru este vital sa fie repetat: Rusia nu va fi prima tara care sa amplaseze astfel de rachete in Europa. Daca vor fi produse si trimise astfel de rachete in Europa, iar Statele Unite au un astfel de plan (...), acest lucru va deteriora puternic situatia securitatii internationale si va genera amenintari grave pentru Rusia, dat fiind ca anumite rachete pot atinge Moscova in 10-12 minute. Acesta este un pericol foarte grav pentru noi. In acest caz, vom fi nevoiti si vreau sa subliniez acest lucru, vom fi nevoiti sa adoptam masuri simetrice si asimetrice", a declarat miercuri Vladimir Putin, citat de agentia Tass."Rusia va fi nevoita sa fabrice si sa amplaseze astfel de tipuri de arme, care vor fi utilizate nu doar asupra regiunilor din care avem o amenintare directa, ci si asupra regiunilor care gazduiesc centrele unde sunt luate deciziile de folosire a sistemelor de rachete care ne ameninta", a atras atentia liderul de la Kremlin.Saptamana trecuta, Vladimir Putin afirma ca tarile europene din cadrul Aliantei Nord-Atlantice nu vor sa gazduiasca sisteme balistice ale Statelor Unite, dar nu indraznesc sa se opuna, deoarece au suveranitate limitata. "Credeti ca vreun stat european vrea sa fie instalate in Europa rachete americane cu raza medie de actiune? Nu vrea nimeni acest lucru, dar prefera sa pastreze tacerea. Unde este suveranitatea acestor tari? Aparent, in ultima instanta, se pare ca sunt interesate in general de apartenenta la Alianta Nord-Atlantica si au delegat o parte din suveranitate acestei organizatii", a declarat Vladimir Putin.Alianta Nord-Atlantica pregateste masuri defensive in contextul anularii Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a afirmat saptamana trecuta secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, oferind asigurari ca nu vor fi aduse arme atomice suplimentare in Europa, desi Rusia consolideaza arsenalul balistic neconventional. "Masurile pe care Alianta Nord-Atlantica trebuie sa le ia vor fi adaptate unei situatii in care sunt mai multe rachete ruse. Toate masurile pe care le vom lua vor fi coordonate, moderate si defensive; nu intentionam sa amplasam noi sisteme terestre de rachete nucleare in Europa. Rusia continua sa dezvolte si sa instaleze rachete SSC-8. Stim cu totii ca un tratat care este respectat de o singura parte nu ne poate tine in siguranta. Desfasuram actiuni de planificare in diverse domenii, inclusiv la nivel militar. Comandantii nostri analizeaza o serie de optiuni referitoare la modul in care trebuie sa reactionam la faptul ca Rusia amplaseaza mai multe rachete nucleare in Europa", a declarat Jens Stoltenberg.Presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Tratatul semnat de Statele Unite cu Rusia prevede interzicerea rachetelor cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri. Donald Trump sustine ca Rusia a incalcat acest Tratat, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa, inclusiv in Romania, constituie incalcari ale acordului.Washingtonul insista ca Administratia de la Moscova a dezvoltat o noua racheta cu raza medie de actiune, Novator 9M729 (SSC-8, potrivit terminologiei NATO), prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare. Acordul INF a intrat in vigoare in anul 1987, fiind semnat de presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, cu omologul sau din Uniunea Sovietica, Mihail Gorbaciov. Potrivit cotidianului The New York Times, in afara faptului ca Rusia ar fi incalcat Tratatul INF, Administratia SUA vrea sa renunte la acest acord deoarece este constransa sa nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei in consolidarea pozitiei in vestul Oceanului Pacific. Dat fiind ca nu este semnatara a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de actiune.Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud. Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran, in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana. Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria.