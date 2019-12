NATO este demult in coma

Sperante mute in debarcarea lui Trump

Alianta militara are nevoie de o conducere politica

Mai poate fi salvata NATO?

Dezbaterea despre sfarsitul NATO este la fel de veche precum Alianta insasi si de 70 de ani incoace se tot exagereaza cu privire la iminenta ei disparitie.Fara legatura cu acest lucru, presedintele francez are insa dreptate cand afirma ca NATO este in moarte cerebrala - si nu doar de ieri, de azi. Chiar daca Angela Merkel si alti lideri sunt deranjati de aceste cuvinte, ele sunt purul adevar. Din punct de vedere politic, NATO nu a fost niciodata mai slaba ca azi.Unul din punctele slabe majore ale Aliantei in prezent este dezorientatul presedinte american, Donald Trump. In functie de cum i se nazare, acesta ba isi jigneste partenerii, ba lauda autocrati ca Recep Tayyip Erdogan sau Kim Jong Un, ba pune la indoiala chiar existenta NATO.La criticile lui Emmanuel Macron, Trump a reactionat alergic la Londra, devenind brusc cel mai acerb protector al Aliantei. Se pare ca doar Trump insusi are voie sa critice NATO. Ce joc infantil.Si la deciziile sale luate de unul singur, presedintele american actioneaza distructiv. Isi retrage fara sa discute in prealabil cu nimeni trupele din Siria, ca sa deschida usa interventiei militare a Turciei impotriva kurzilor. Aceiasi kurzi care au luptat in primele randuri impotriva terorii Statului Islamic.Un exemplu fatal de tradare a aliatillor, o decizie cu costuri umane si militare ridicate. Este doar un exemplu al incapacitatii lui Donald Trump de a lua decizii strategice in interes comun. La NATO, se spera in tacere ca Trump va pierde anul viitor alegerile prezidentiale.Viata NATO era simpla in perioada Razboiului Rece: constituia pur si simplu o forta rivala Pactului de la Varsovia. Sarcinile erau clare, doctrina intimidarii reciproce era un model strategic judicios. 30 de ani mai tarziu, Alianta nu pare sa aiba raspunsuri noi la o lume total schimbata. Se trece de la o criza la alta, de la un summit la altul.In premiera la summit-ul de la Londra, China a fost pomenita drept potentiala provocare pentru NATO. Dar asta nu inseamna mare lucru, pentru ca nu exista defel o politica comuna fata de Beijing - interesele mult prea deosebite ale statelor membre ale aliantei impiedica o astfel de pozitie.Totusi, se admite acum public ca ascensiunea marii Chine poate fi o amenintare. Astfel, se pot elabora acum masuri de contracarare a consecintelor generate de politica tot mai agresiva a Chinei.Este ca si cum ne-am uita la niste uriasi antici care stau pe ganduri. Timpii de reactie sunt extrem de inceti. De exemplu, in ceea ce priveste riscurile provocate de modificarile climatice, subiect abordat de premierul Norvegiei.Sau privind pericolele destabilizarii regionale, prin migratia gruparilor teroriste - tema asupra careia Franta vrea sa atraga mai mult atentia.Si intre ele sunt gauri negre politice, unele create chiar de tari membre ale NATO, cum ar fi in Libia, tara care devine un bastion si o sursa a terorismului si a traficului de persoane - doua fenomene care ameninta direct Europa.NATO resimte lipsa unui cap politic - un for care sa poata analiza situatii si sa vina cu decizii. "Consiliul Inteleptilor", care acum ar urma sa vina cu o strategie de viitor, este doar o solutie de urgenta. Un alt punct slab al Aliantei este urmatorul: cu tot mai multe tari membre, care au interese tot mai diferite, va fi tot mai greu sa se intruneasca unanimitatea necesara luarii deciziilor.Lipsesc, de asemenea, mecanisme reale de sanctionare atunci cand statele membre isi urmaresc fara scrupule doar propriile interese, asa cum face Turcia cu kurzii sau prin cumpararea de rachete rusesti. Astfel de actiuni egoiste si unilaterale submineaza securitatea comuna, fara ca formule de compromis precum cele de la Londra sa poata rezolva problemele. Si pun sub semnul intrebarii asa-numitele "valori comune".Diagnosticul presedintelui Emmanuel Macron este doar partial corect: NATO este in coma, dar nu este moarta. Nici initiativele europene privind un proiect comun de aparare in UE nu merg mai bine. Un astfel de proiect nu poate inlocui pe termen scurt NATO.Cat de reformabila este insa Alianta Nord-Atlantica, pe fondul presiunilor crescande din interiorul si din afara ei? Multe depind de rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA. Un lucru este insa clar: prin criticile sale publice lipsite de diplomatie, presedintele francez a facut, de fapt, un serviciu NATO, la aniversarea a 70 de ani de Alianta.