NATO ii raspunde lui Putin, care a spus ca fortele aliantei din Europa de Est reprezinta o amenintare pentru Rusia

"Actiunile NATO sunt defensive, proportionale si pe deplin conforme cu angajamentele noastre internationale", a transmis purtatorul de cuvant al aliantei, Oana Lungescu, intr-un e-mail catre Reuters."NATO a detasat 4.000 de militari in partea estica a Aliantei pentru a descuraja orice posibila agresiune. Aceste trupe nu se pot compara cu diviziile desfasurate de Rusia. In schimb, Rusia are trupe in Ucraina, Georgia si Moldova impotriva dorintelor guvernelor lor. "De asemenea, a contrazis afirmatia lui Putin conform careia alianta militara occidentala refuzase sa discute cu Rusia despre regulile zborurilor militare, spunand ca aviatia a fost un subiect dezbatut in diverse forumuri militare comune."In ceea ce priveste aviatia, am discutat despre securitatea spatiului aerian baltic in cadrul Consiliului NATO-Rusia", a spus ea.Citeste si Putin: Rusia trebuie sa reactioneze la sistemele antibalistice construite in tari vecine