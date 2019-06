NATO isi intareste apararea impotriva noilor rachete rusesti: Moscova are o alegere simpla

Ziare.

"Tarile NATO isi vor intari apararea antiracheta (...) dar nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete in Europa", a explicat Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa, la finalul primei zile a reuniunii ministrilor Apararii din Alianta, relateaza AFP."Reactia noastra va fi defensiva, masurata si coordonata", a precizat el.O gama de masuri politice si militare a fost aprobata, dar Stoltenberg nu a furnizat amanunte, de teama sa nu afecteze eforturile diplomatice angajate."Aceste masuri vor fi aplicate numai daca Rusia refuza sa revina la conformitate de o maniera clara si verificabila", a mai spus el.NATO cere ca Rusia sa-si distruga noul sistem de rachete inainte de 2 august.Aceste dispozitive sunt capabile sa transporte focoase nucleare si sa loveasca rapid orasele europene, incalcand tratatul privind armele nucleare de raza intermediara (INF), incheiat in 1987 de Moscova si Washington.Acordul bilateral a permis eliminarea rachetelor balistice si de croaziera SS20 ruse si Pershing americane desfasurate in Europa."Noi ne-am demonstrat rabdarea, dar Rusia continua sa desfasoare aceste arme. Este foarte grav", a avertizat Stoltenberg. "Aceste rachete sunt dificil de detectat", a subliniat el.SUA si-au anuntat decizia de a se retrage din tratat daca Rusia refuza sa-l respecte. "Sfarsitul tratatului FNI va fi efectiv pe 2 august", a reamintit secretarul general al NATO."Rusia are o alegere simpla: fie se conformeaza si renunta la sistemul sau de rachete, fie se adanceste in comportamentul sau agresiv si iresponsabil", a avertizat Jens Stoltenberg.Un consiliu NATO-Rusia a fost convocat "saptamana viitoare" la sediul NATO, a anuntat el. Acest consiliu este organismul de consultare creat in 2002 intre cele doua blocuri. Reuniunile sale se desfasoara la nivel de ambasadori.