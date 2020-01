NATO isi retrage ''temporar'' o parte din personalul din Irak

Ziare.

"Ne luam toate precautiile necesare pentru a ne proteja personalul. Aceasta inseamna repozitionarea temporara a unei parti a personalului in diferite locuri din interiorul si in exteriorul Irakului", a indicat un responsabil al Aliantei Nord-Atlantice, citat intr-un comunicat.Totusi, NATO isi "va mentine o prezenta in Irak", a adaugat el, subliniind ca "suntem pregatiti sa ne continuam instruirea (fortelor irakiene) atunci cand situatia o va permite".Alianta Nord-Atlantica isi suspendase operatiunile de antrenament dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american, ca urmare a amplificarii tensiunilor in zilele care au urmat.Misiunea de instruire a fortelor irakiene implica aproape 500 de membri ai personalului sau a caror sarcina principala este pregatirea autoritatilor irakiene in lupta pentru eradicarea gruparii jihadiste Statul Islamic si impiedicarea revenirii acestuia. Aceasta misiune fusese lansata in 2018, la solicitarea Bagdadului.Potrivit Reuters, contingentul NATO in Irak este compus din mai multe sute de instructori, consilieri si personal de logistica civila si militara din statele membre si tarile partenere.NATO este activa in trei locuri in Irak, conform propriilor declaratii: in Bagdad, la Besmaya si Taji.Dar dupa uciderea lui Soleimani la Bagdad, parlamentul irakian a adoptat o rezolutie care cere sa se puna capat prezentei trupelor straine legate de coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic.