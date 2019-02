NATO se confrunta cu una dintre cele mai grave crize din ultimii 70 de ani. Problema cea mai urgenta e Trump

Ziare.

In contextul apropierii celei de-a 70-a aniversari a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (4 aprilie 1949), Nicholas Burns, directorul Proiectului privind "Relatiile cu Europa si la nivel Trasatlantic" din cadrul Centrului Belfer al Universitatii Harvard, si Douglas Lute, expert principal in acelasi proiect, au prezentat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, raportul intitulat: "NATO la 70 de ani: O Alianta aflata in criza"."Alianta Nord-Atlantica se confrunta cu una dintre cele mai dificile crize din ultimele decenii. Desi NATO se confrunta cu probleme strategice, cea mai mare amenintare este lipsa unei conduceri puternice si principiale din partea Statelor Unite, pentru prima data in istorie", afirma Nicholas Burns."Speram ca acest raport va fi sursa de inspiratie in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, indreptand atentia spre provocarile strategice dure, pentru lansarea unei analize profunde din partea statelor aliate.Alianta Nord-Atlantica trebuie sa fie revitalizata si reechipata in urmatoarele decenii si trebuie sa demonstreze abilitatea de adaptare", a spus, la randul sau, Douglas Lute.Autorii raportului recomanda o serie de masuri pentru abordarea problemelor interne ale NATO, propunand relansarea rolului de conducere al Statelor Unite, restabilirea capacitatii de aparare in Europa, sustinerea valorilor democratice si eficientizarea procesului decizional in cadrul organizatiei.. Ambivalenta deschisa a presedintelui Donald Trump privind valoarea pe care NATO o are pentru Statele Unite, contestarea de catre el in mod public a angajamentului fata de aliati prevazut la Articolul 5, criticile persistente la adresa liderilor democratici din Europa, sustinerea unor membri antidemocratici si esecul continuu de a-l confrunta pe principalul adversar al NATO, presedintele rus Vladimir Putin, au adus Alianta in cea mai ingrijoratoare criza", subliniaza raportul."Alianta Nord-Atlantica se confrunta cu o amenintare interna potential devastatoare. Trei guverne ale natiunilor membre - din Polonia, Ungaria si Turcia - au subminat propriile sisteme democratice in diverse grade, suprimand libertatea de exprimare si presa libera si limitand independenta justitiei.In contextul in care NATO este in primul rand o alianta a statelor democratice, actiunile acestor guverne ameninta valorile fundamentale - democratia, libertatile individuale si statul de drept -, valori pe care fiecare aliat a asumat angajamentul de a le respecta prin Tratatul Nord-Atlantic", se arata in raport.Pe plan extern, Alianta Nord-Atlantica trebuie sa contracareze Rusia, sa depuna eforturi pentru incheierea razboiului din Afganistan, sa relanseze parteneriatele NATO, sa mentina deschisa perspectiva extinderii, sa abordeze toate provocarile, inclusiv cea a tehnologiei digitale, si sa concureze eficient cu Administratia din China."Alianta Nord-Atlantica se confrunta cu provocarea de a impiedica noi agresiuni ruse in estul Europei. Presedintele rus, Vladimir Putin, destabilizeaza parteneri NATO precum Ucraina si Georgia prin continuarea ocupatiei pe teritorii ale acestor tari. De asemenea, Vladimir Putin incearca sa slabeasca tarile baltice pe plan intern. Atacurile cibernetice ruse, actiunile politice subversive si campaniile media agresive prezinta amenintari pentru toate democratiile din cadrul NATO si pentru procesele electorale", avertizeaza autorii raportului.