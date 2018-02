NATO si Europa

Ziare.

Dupa prima zi a reuniunii NATO de la Bruxelles, Ministerul Aparararii semnala intr-un comunicat ca subiectul central a fost reprezentat de "reforma Structurii de Comanda a NATO (...) in vederea adaptarii Aliantei la noul mediu de securitate". Ce-i drept, tonul sec al comunicatului nu lasa sa se vada importanta subiectului.Din declaratiile Secretarului General, Jens Stoltenberg, a reiesit mai bine tensiunea momentului, caci reforma adoptata in aceste zile este prima mare schimbare de la sfarsitul Razboiului Rece si, in ciuda faptului ca s-a tot discutat despre noile amenintari, este prima decizie menita sa pregateasca NATO pentru o situatie de razboi real cu o mare putere statala.A se intelege in primul rand cu Rusia ale carei manevre militare recente i-au obligat pe strategii NATO sa admita ca nu sunt pregatiti de razboi si ca au nevoie de o noua structura de comanda capabila sa declanseze o mobilizare rapida.Pe de alta parte - si nici nu se putea altfel - NATO continua sa incurajeze dialogul cu Rusia, asa cum de altfel a subliniat in conferinta de presa Jens Stoltenberg. Refuzand sa comenteze despre presupusa instalare a unor lansatoare permanente de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad, Secretarul General NATO a aratat ca tocmai aceste suspiciuni motiveaza dorinta NATO de a continua sa discute in cadru organizat cu Rusia, care ar putea fi astfel stimulata sa devina mai transparenta.In ciuda faptului ca atmosfera tot mai incarcata nu poate sa bucure pe nimeni, o dinamizare a NATO este pe placul romanilor, caci ei pot primi astfel o confirmare a rolului pe care aspira sa-l joace intr-o alianta in care isi pun toate sperantele. De altfel romanii sunt printre putinii europeni care nu s-au simtit inconfortabil la aceasta reuniune la care s-a pus cu acuitate din nou problema banilor.Ministrul Apararii din Statele Unite, James Mattis, a reluat pe un ton apasat avertismentul presedintelui Donald Trump ca SUA nu vor mai continua sa plateasca pentru protectia Europei daca aceasta nu intelege ca trebuie sa contribuie la randul ei. "America isi va indeplini obligatiile, a spus James Mattis, dar daca tarile dumneavoastra nu doresc ca noi sa ne reducem contributia la alianta, atunci fiecare capitala va trebui sa sustina mai mult apararea noastra comuna". De fapt, asa cum a observat toata lumea, a fost un ultimatum.Dar asa cum spuneam, ministrul roman nu s-a considerat vizat si, in plus, asa cum arata comunicatul oficial al MapN, secretarul Apararii din SUA i-a spus ministrului Mihai Fifor cu care a avut joi o intrevedere ca "Romania este un model in ceea ce priveste alocarile bugetare si investitiile pentru aparare, precum si prin sustinerea constanta a operatiilor aliate".Asta inseamna insa prea putin in ansamblul aliantei. SUA saluta, desigur, eforturile unor tari ca Romania, dar asteapta in primul rand ca Germania si Franta sa aduca contributii pe masura fortei lor economice de astazi si care este incomparabil mai mare cu cea de dupa Razboi. Or, germanii si francezii par mai curand reticenti si inclinati sa investeasca mai multi bani intr-o armata proprie.Oficial, ei interpreteaza proiectul propriu ca pe o forta complementara cu NATO, dar nu ascund ca nu mai doresc sa accepte superioritatea morala a americanilor si inraurirea politica care decurge din ea. Lidera guvernului federal de la Berlin, Angela Merkel, a spus de mai multe ori in ultima vreme ca, in circumstanta in care SUA nu mai doresc sa se implice in marile probleme ale lumii, repliindu-se pe propriile interese, Europa se vede nevoita sa-si construiasca o forta defensiva proprie.Nu a scapat nimanui ca o asemenea argumentatie suna mai curand ca un pretext, din moment ce americanii nu si-au diminuat cu nimic participarea, ba dimpotriva. Dar Europa occidentala a ajuns sa se gandeasca pe sine ca fiind adevaratul pol pozitiv in lumea de astazi, fapt care antreneaza inevitabil o schimbare a raporturilor cu Statele Unite. Cu precizarea ca Estul ar trebui sa primeasca un tratament distinct, desi nici el nu este pe de-a-ntregul unitar.In orice caz, Romania este tara care sufera cel mai mult de pe urma acestor divergente, caci intreaga sa politica externa este croita pe premisa unor raporturi transatlantice armonioase.