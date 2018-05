Nave militare NATO de reactie rapida au ajuns in Marea Neagra

Ziare.

Nave ale Grupului maritim NATO 2 (SNMG2) au intrat in Marea Neagra marti seara, au declarat surse militare citate de publicatia ucraineana Dumskaia si de agentia rusa Tass.Este vorba de distrugatorul britanic HMS Duncan (foto) si de fregatele SPS Victoria (Spania), Gemlik (Turcia), FGS Bayern (Germania) si de alte nave militare mai mici.Ministrul ucrainean al Apararii, Anatoli Petrenko, declara pe 24 aprilie ca Administratia de la Kiev sustine consolidarea prezentei navale NATO in Marea Neagra.Douazeci si una de nave militare, zece aeronave de lupta si un submarin participa, in perioada 4-11 mai, la Sea Shield 2018, cel mai mare exercitiu multinational, organizat in anul 2018, de Fortele Navale Romane.Peste 2.300 de militari din Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia si Ucraina vor pune in aplicare proceduri standard NATO de lupta impotriva amenintarilor asimetrice, aeriene, submarine si maritime, conform unui scenariu bazat pe o situatie geopolitica fictiva, precizeaza Fortele Navale romane.