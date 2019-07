O nava militara romaneasca participa la o misiune internationala in Marea Neagra sub steagul NATO

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, pe data de 11 iulie, o nava militara romaneasca a plecat din portul Constanta, pentru a executa misiuni sub stindard NATO in Marea Neagra, pana la sfarsitul lunii iulie. Dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" , cu un echipaj alcatuit din 78 de marinari, va face jonctiunea, in largul coastelor Bulgariei, cu navele din gruparea navala de lupta impotriva minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group), care are in compunere navele ITS "Grecale" (Italia), FS "Orion" (Franta), ITS "Numana" (Italia) si TCG "Enez" (Turcia).Cele cinci nave ale SNMCMG-2, printre care si dragorul romanesc, au planificate activitati de instruire specifice, in apele internationale ale Marii Negre, dar vor participa si la Exercitiul multinational " Breeze 19 ", organizat de Fortele Navale Bulgare si vor face doua escale in portul Varna, prima in perioada 12-16 iulie, iar cea de-a doua in perioada 19-22 iulie.Marina Militara Romana participa la exercitiul organizat de partenerii bulgari cu doua nave, Dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" si Fregata "Regele Ferdinand", nava care se afla sub comanda unei alte grupari navale NATO (SNMG-2), grupare ce opereaza in Marea Neagra in aceasta luna."Contextul complicat de securitate din regiunea Marii Negre, adus in atentia publica internationala, mai ales, dupa anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea de catre Federatia Rusa, a generat luarea unor masuri adecvate de catre NATO, pentru, precum si pentru descurajarea activitatilor care contravin legislatiei internationale cu privire la Dreptul Maritim International si cu Dreptul Conflictelor Armate.Fortele Navale Romane contribuie cu militari si cu platforme navale de lupta la actiunile pe care NATO si tarile partenere din regiune le desfasoara in bazinul vestic al Marii Negre", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Astfel, doua nave militare romanesti, corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" si nava purtatoare de rachete "Lastunul", au plecat din portul Mangalia, la sfarsitul lunii iunie, pentru a participa la Exercitiul multinational Sea Breeze 19, organizat de fortele navale ale SUA si al Ucrainei, in raioane maritime din largul coastelor ucrainene, iar fregata "Regele Ferdinand" a fost integrata in gruparea navala permanenta SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), la inceputul lunii iulie, pentru o perioada de trei saptamani."Activitatile desfasurate de navele militare romanesti in bazinul Marii Negre fac parte din Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii referitoare la intrebuintarea fortelor Armatei Romaniei la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in anul 2019", a precizat sursa citata.