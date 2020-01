O nava militara romaneasca va prelua pentru 6 luni comanda unei grupari NATO

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, Romania va prelua, joi, 16 ianuarie, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), in cadrul unei ceremonii care va avea loc, in Terminalul pasageri al Portului Constanta."Comanda SNMCMG-2, asigurata de capitan-comandorul Valentin-Catalin Vlad, se va exercita, timp de sase luni, de la bordul navei-comandant, puitorul de mine si plase Viceamiral Constantin Balescu (PM-274), din dotarea Fortelor Navale Romane. Din statul major al gruparii fac parte si trei ofiteri din forte navale partenere, conform politicii NATO de organizare a gruparilor navale permanente", se arata in comunicat.Misiunile SNMCMG-2 din perioada ianuarie - iunie 2020, care vor fi desfasurate in Marea Neagra si Marea Mediterana, vor fi executate de nave militare din Bulgaria, Germania, Italia, Spania si Turcia, conform graficului de generare al fortelor realizat de Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM).Sursa citata mentioneaza ca o prima activitate conexa este sosirea in Portul Constanta, in perioada 14-20 ianuarie, a vanatorului de mine turcesc "Akcay" (M 270) si a dragorului de mine bulgaresc "Priboy" (63), nave ce vor intra in compunerea gruparii SNMCMG-2, urmand a desfasura, impreuna cu puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu", activitati de pregatire a misiunilor specifice, planificate in Marea Neagra si Marea Mediterana.SNMCMG-2 va actiona in Marea Neagra si in Marea Mediterana pentru asigurarea capacitatii de reactie imediata la nivelul NATO, precum si pentru cresterea interoperabilitatii dintre fortele navale aliate si promovarea imaginii Aliantei Nord Atlantice, se mai arata in comunicatul Fortelor Navale.