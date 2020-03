Participarea Romaniei la cel mai mare exercitiu militar NATO din Europa a fost anulata

LIVE

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de MApN, in scopul prevenirii si limitarii raspandirii virusului COVID-19, Armata Romaniei nu va mai participa la exercitiile Saber Strike, respectiv Swift Response, conectate Exercitiului Defender Europe 20."Sanatatea militarilor si a populatiei din jur reprezinta o prioritate maxima pentru Armata Romaniei. Armata Romaniei actioneaza cu responsabilitate si profesionalism, contribuind la efortul national de combatere a epidemiei, avand pregatite forte si mijloace care desfasoara activitati de sprijin al autoritatilor centrale si locale, la solicitarea acestora", arata sursa citata.Decizia anularii participarii s-a fundamentat in urma analizei cu partenerul strategic si natiunile gazda.Planul initial prevedea participarea militarilor romani la exercitii in Estonia, Letonia si Georgia, fiind vorba de detasamente din cadrul fortelor terestre, aeriene si navale, insemnand aproximativ 400 de militari si 50 de mijloace tehnice.