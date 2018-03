Polonia anunta ca inaugurarea sistemului antibalistic NATO e amanata doi ani

Ziare.

Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat joi seara Ministerul polonez al Apararii.Potrivit institutiei, Administratia de la Washington a anuntat ca intarzierea lucrarilor la baza antibalistica din Redzikowo s-a produs din cauza companiei care construieste sistemul.Componenta poloneza a sistemului antiracheta al NATO ar fi trebuit sa devina functionala in 2018.Tomasz Siemoniak, fost ministru polonez al Apararii (membru al partidului de opozitie Platforma Civica), afirma ca amanarea reprezinta un semnal adresat actualului Guvern conservator de la Varsovia.Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud.Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran , in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana. Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria