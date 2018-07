"Premierul Italiei spune ca el nu i-a promis nimic lui Trump si ramane cu 1% din PIB pentru aparare"

Ziare.

"Italia a mostenit angajamentele privind cheltuielile pentru NATO, angajamente care nu s-au schimbat, asa ca nu va exista o marire a cheltuielilor. In ceea ce ne priveste, astazi nu am decis sa oferim contributii mai mari decat ce a fost decis acum ceva timp", a declarat Conte dupa summit-ul NATO de la Bruxelles.Italia cheltuie in prezent aproximativ 1% din Produsul Intern Brut pentru aparare iar tinta pentru statele membre NATO este de 2%.Conte a adaugat si ca va propune partenerilor din Uniunea Europeana ca fondurile alocate securitatii sa fie excluse din calculele privind deficitul bugetar.Trump a declarat dupa summit-ul NATO ca le-a spus aliatilor ca este "extrem de nemultumit" de nivelul cheltuielilor militare si a subliniat ca a obtinut angajamentul acestora de a cheltui mai mult pentru aparare.El a adaugat ca membrii NATO au convenit sa continue efortul de a atinge cel putin 2% din PIB in cheltuielile militare - intr-un ritm mai rapid decat o fac in cadrul calendarului actual - pana in 2024.