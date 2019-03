Raport NATO: Romania a ratat tinta de 2% din PIB cheltuieli de aparare in 2018

Ziare.

Romania se afla astfel pe locul opt in cadrul aliantei, in ceea ce priveste nivelul resurselor bugetare alocate Armatei, reiese dintr-un raport publicat joi de NATO.Cheltuielile aferente achizitiei de echipamente reprezinta 34,4% din suma totala, potrivit estimarilor NATO, al treilea cel mai ridicat nivel dupa cele inregistrate de Luxemburg (ale carui cheltuieli militare reprezinta doar 0,54% din PIB, cel mai scazut nivel), respectiv Letonia (stat membru al aliantei care a atins obiectivul de 2% din PIB).Doua treimi din cheltuielile totale de aparare din cadrul NATO au fost realizate de Statele Unite, respectiv 605 miliarde de dolari. SUA au cheltuit echivalentul a 3,39% din PIB, fata de 1,48% din PIB, media celorlalte state membre. Doar sase state, in afara de SUA, si-au atins tinta de 2% din PIB, respectiv Grecia, Marea Britanie, Estonia, Polonia, Letonia si Lituania.Romania, Letonia, Lituania si Polonia sunt singurele state membre care au legi nationale sau acorduri politice ce impun alocarea a 2% din PIB pentru aparare.Romania avea, la finele anului trecut, 69.000 de militari, in crestere cu 11,2% fata de 2017, potrivit datelor NATO.Citeste mai departe despre raportul NATO care arata ca Romania a ratat tinta de 2% din PIB cheltuieli de aparare in 2018 pe Curs de Guvernare