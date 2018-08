Rusii reactioneaza dupa ce aeronave de la baza Mihail Kogalniceanu le-au interceptat avioanele

Ziare.

Acuzatia, formulata de ambasada rusa la Londra, survine dupa ce avioane de vanatoare britanice, desfasurate in Romania, la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, au interceptat joi deasupra Marii Negre un avion rusesc de patrulare maritima, in al doilea incident de acest fel survenit de la inceputul saptamanii.Avioanele de vanatoare Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force au decolat de la baza Kogalniceanu in urma semnalarii prezentei unui avion rusesc de tipul Be-12, care decolase din Crimeea si zbura in directia sud-vest deasupra Marii Negre, a anuntat vineri Ministerul britanic al Apararii, citat de Reuters.Aceasta noua operatiune a survenit dupa interceptarea, miercuri dimineata, tot de catre avioanele Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force, a doua avioane de lupta rusesti Su-30 Flanker in apropiere de spatiul aerian al NATO deasupra Marii Negre."Ce fel de amenintare pentru Marea Britanie sau chiar aliatii sai prezinta, in mod ipotetic, un avion de patrulare rusesc in timp ce intreprinde zboruri in apropierea propriei linii costiere a Rusiei, la peste 2.000 km de Marea Britanie", scrie ambasada rusa la Londra, intr-un comunicat emis sambata."In loc sa intareasca securitatea cuiva, autoritatile britanice folosesc o astfel de prezenta militara (in zona Marii Negre) pentru actiuni provocatoare. Nu doar prin a face declaratii verbale, oricat de regretabile sunt ele, ci si in termeni militari reali, ceea ce este pur si simplu periculos", sustine comunicatul.Ministerele britanice al Apararii si de Externe au refuzat sa comenteze duminica pe marginea comunicatului ambasadei ruse.Trei state riverane Marii Negre - Romania, Bulgaria si Turcia - sunt aliate ale Marii Britanii in cadrul NATO.Citeste si: