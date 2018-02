Rusii sunt ingrijorati ca SUA au in clipa de fata doua distrugatoare cu rachete Tomahawk in Marea Neagra

Ziare.

"In ultimul timp, din partea SUA s-au facut auzite o serie de acuzatii la adresa Rusiei, ba vizand intarirea capacitatilor nucleare ruse, ba acum o crestere a prezentei militare ruse in Marea Neagra", a afirmat senatorul rus, potrivit caruia astfel de atacuri reprezinta o incercare de a distrage atentia de la propria consolidare de forte si a prezentei militare a SUA in zona Serebrennikov a afirmat ca Washingtonul incearca "sa foloseasca aceasta minciuna pentru a exercita presiuni politice asupra Rusiei".Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat duminica in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, aminteste RIA Novosti, care scrie ca ambele nave sunt echipate, intre altele, cuPotrivit presei internationale, care citeaza o sursa a Pentagonului, Washingtonul isi intareste prezenta in Marea Neagra pentru a "contracara acumularea de forte de catre Rusia in aceasta regiune", a mai scris agentia rusa de presa.Moscova trebuie sa exprime un protest fata de consolidarea de forte maritime americane in apele Marii Negre, a declarat marti Aleksei Cepa, vicepresedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus)."Prezenta fortelor navale americane este limitata de tratate aferente. Aceasta nu este altceva decat o escaladare a unei situatii si asa complicate in lume", a afirmat Cepa, apreciind ca aceste actiuni ale Washingtonului sunt "un zdranganit de arme" ce nu va duce la nimic bun in situatia actuala internationala.Totusi, cele doua distrugatoare americane, care se afla acum in Marea Neagra, nu reprezinta o amenintare grava la adresa Rusiei, care dispune de un grup de forte mult mai important in regiune, a declarat marti pentru RIA Novosti amiralul Vladimir Valuiev, fostul comandant al Flotei Rusiei din Marea Baltica.Potrivit acestuia, cele doua distrugatoare americane se afla sub o monitorizare permanenta din partea Rusiei, indicand ca navele americane sunt urmarite constant de sistemele de observare rusesti "spatial (satelit), radar (tactic", de echipamente situate atat pe nave, cat si pe submarine, inclusiv pe nave civile, care trec prin zona."Cred ca aceste distrugatoare nu vor constitui o amenintare speciala intr-un teatru strain", a mai spus el, avertizand ca, oricum, "cele doua nave sunt in raza noastra de actiune".In opinia sa, scopul aparitiei acestora in Marea Neagra este unul "provocator", de a distrage atentia fortelor ruse."Pretextul este nobil - a spori prezenta in Marea Neagra pentru a acorda ajutor Ucrainei, intrucat gruparea militara din Crimeea se consolideaza in special prin cresterea numarului de submarine. Numai ca Flota Rusiei din Marea Neagra nu reprezinta niciun fel de pericol la adresa Ucrainei", a afirmat amiralul rus, adaugand ca, prin trimiterea celor doua distrugatoare in Marea Neagra, SUA incalca prevederile Conventiei Montreux.Conform observatorilor, Conventia ce dateaza din 1936 stipuleaza ca tarile neriverane Marii Negre nu au permisinea de a mentine aici vase militare pe o perioada mai mare de 21 de zile, dar vasele statelor membre NATO stationeaza in apele Marii Negre prin rotatie si nu mai mult de aceasta perioada limita.In paralel, Rusia a organizat luni aplicatii cu sisteme de rachete balistice Iskander-M in regiunea Krasnodar, care se invecineaza cu Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014 de Moscova si care face parte in prezent din districtul militar Sud la Rusiei.Exercitiile au vizat desfasurarea si instalarea acestor sisteme in secret pe anumite pozitii, pregatirea pentru lansarea electronica a rachetelor asupra unor tinte ale unui inamic conventional.