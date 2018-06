Seful NATO anunta ca Alianta nu va apara Israelul in cazul unui atac al Iranului

Care este situatia geopolitica

Motivul: Israelul este partener in cadrul NATO, dar nu membru, iar in aceasta situatie "garantarea securitatii" de catre NATO,nu se aplica. Alianta Nord-Atlantica nu este implicata in eforturi de pace in Orientul Mijlociu sau in conflicte militare din regiune, a subliniat secretarul general al NATO, potrivit USA Today. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat recent un acord incheiat in 2015, la Viena, intre marile puteri si Republica islamica, prin care sanctiuni internationale impuse Teheranului au fost ridicate in schimbul limitarii prigramului nuclear iranian, explica News.ro contextul.Statele Unite s-au retras din acest acord luna trecuta.Infruntari militare au avut loc intre Israel si Iran pe tema prezentei militare a Iranului in Siria, o tara devastata de razboi de peste sapte ani.Israelul este partener NATO din 2016, moment in care a deschis un birou permanent si a trimis un reprezentant la sediul Aliantei din Bruxelles. Tratatul Atlanticului de Nord, semnat pe 4 aprilie 1949 la Washington, obliga organizatia sa apere militar statele membre, dar nu si pe cele partenere, care insa contribuie constant la operatiunile NATO.In trecut, mai multe state membre ale NATO s-au opus unei cooperari mai stranse cu Israelul, sustinand ca astfel ar fi afectate relatiile cu tarile musulmane. O singura tara musulmana (Turcia) este in prezent membru NATO, dar Alianta are relatii de pateneriat si cu alte state musulmane.Aproximativ 40 de state au in prezent calitatea de tara partenera a NATO. Israelul a cooperat cu NATO intr-o serie de domenii si este partener in cadrul Dialogului Mediteranean, o initiativa lansata in 1994 de Alianta Nord-Atlantica, pe de o parte, si Algeria, Mauritania, Maroc, Tunisia, Egipt si Israel, pe de alta parte.(I.S.)