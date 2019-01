Seful NATO avertizeaza la Bucuresti ca armele nucleare ale Rusiei pot atinge orase europene

Ziare.

com

"Motivul pentru care Tratatul INF este acum in pericol si probabil va fi denuntat este reprezentat de. Aceste este motivul pentru care acest tratat crucial de control al proliferarii armelor este in proces de a fi denuntat. Pentru ca Rusia de ceva ani a dezvoltat si desfasurat noi. Aceste rachete suntsi sunt un prag pentru potentiala utilizare a armelor nucleare in conflicte nucleare. Deci este cu adevarat grav faptul ca Rusia, de cativa ani, a incalcat tratatul", a spus Stoltenberg, reiterand afirmatii facute cu prilejul intalnirii de la Cotroceni cu presedintele roman Klaus Iohannis.El a reamintit faptul ca SUA, sustinute de aliatii lor, au dat Rusiei o sansa sa revina la respectarea tratatului in termen de 60 de zile."Aceasta perioada va expira in doua zile si atunci va incepe procesul de retragere (din tratat - n.r.) . Continuam sa facem apel la Rusia sa se intoarca la respectarea tratatului, dar in acelasi timp am inceput sa ne pregatim pentru o lume fara Tratatul INF,. Trebuie sa ne asiguram ca NATO mentine o aparare si descurajare credibile si intr-o lume fara tratatul INF si analizam noi initiative pentru controlul armelor pentru ca nu vrem o noua cursa a inarmarii (...) ", a subliniat secretarul general al NATO.