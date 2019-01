Seful NATO, la Bucuresti: Doua Razboaie Mondiale si un Razboi Rece ne-au invatat ca America de Nord si Europa trebuie sa fie impreuna

Ziare.

"Ne bucura eforturile Uniunii Europene in privinta apararii si am declarat asta de mai multe ori. Pentru NATO este un lucru bun ca Europa si Uniunea Europeana fac mai multe eforturi cand vine vorba de aparare. (...) In acelasi timp, este important ca eforturile UE in domeniul apararii sa nu concureze cu NATO, ci sa fie complementare", a spus Stoltenberg inainte de reuniunea informala a ministrilor apararii europeni, care are loc la Palatul Regal din Bucuresti, intrebat cum vede NATO evolutiile din domeniul apararii europene.El a subliniat ca nu se poate ca Uniunea Europeana sa substituie NATO.Stoltenberg a precizat ca dupa Brexit, 80% dintre cheltuielile militare ale Aliantei vor proveni din tari non-UE, iar trei din cele patru grupuri de lupta din Polonia si Tarile Baltice vor fi conduse de state care nu fac parte din Uniune."Trebuie sa intelegem ca unitatea europeana este importanta, dar ea nu poate substitui unitatea transatlantica. Doua Razboaie Mondiale si un Razboi Rece ne-au invatat ca America de Nord si Europa trebuie sa fie impreuna. Aceasta este sarcina principala a NATO", a mai spus Jens Stoltenberg.Acesta a apreciat eforturile Romaniei privind intarirea Aliantei Nord-Atlantice si faptul ca investeste mai mult in Aparare.Pe de alta parte, Stoltenberg a mentionat ca NATO cere Rusiei sa respecte Tratatul privind fortele nucleare intermediare - INF."Rusia este responsabila pentru punerea in pericol a tratatului. Rusia a dezvoltat si desfasurat noi rachete cu raza medie de actiune. Aceasta este o incalcare grava a Tratatului INF", a evidentiat el.Potrivit acestuia, in decembrie, SUA au anuntat ca vor incepe procesul de retragere din tratat in termen de 60 de zile, daca Moscova nu-si va respecta angajamentul."Toti aliatii sunt de acord asupra importantei ca Rusia sa-si respecte angajamentul intr-o maniera transparenta si verificabila", a insistat el, subliniind ca "este urgent, deoarece perioada de 60 de zile se incheie in acest weekend".El a avertizat ca daca Rusia nu-si indeplineste angajamentele, "trebuie sa ne pregatim pentru o lume fara Tratatul INF".