Seful NATO: Rusia are un arsenal greu de detectat cu care poate ataca Europa. Vom lua masuri

"Vom lua decizii proportionate si defensive. Daca Rusia continua incalcarea Tratatului INF fara sa suporte consecintele, va fi subminata respectarea nu doar a INF, ci si a altor tratate privind cotrolul inarmarii", a declarat Jens Stoltenberg pentru Politico.eu , la forumul de la Davos.Publicatia mai consemneaza ca, potrivit secretarul general al NATO, Rusia "a dezvoltat si instalat noi sisteme balistice, mobile", care sunt "greu de localizat, care pot transporta ogive nucleare si pot ataca orase europene fara prea mult timp de avertizare".Cu toate acestea, sustine Jens Stoltenberg, cea mai buna solutie ar fi ca problema sa se rezolve pe calea dialogului."Cel mai important este sa ne asezam la masa negocierilor si sa gasim solutii politice, in conditiile in care nu vrem o noua cursa a inarmarii. Nu ne dorim un nou Razboi Rece", a mai spus Jens Stoltenberg.Nemultumite, insa, de ritmul negocierilor, Statele Unite au anuntat de curand ca s-ar putea retrage din tratat, in cazul in care Rusia nu incepe sa isi respecte obligatiile.Reamintim ca Rusia a instalat sisteme de rachete nucleare Iskander pe litoralul Marii Negre, in apropierea frontierei cu Ucraina. Aceste rachete au raza de actiune de pana la 500 de kilometri si pot transporta inclusiv ogive nucleare. Cu alte cuvinte, ar putea fi folosite pentru a crea pagube importante in Europa.