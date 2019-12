Seful Pentagonului denunta statele "parazite" din cadrul NATO: Nu se poate sa existe reduceri!

Ziare.

"Majoritatea statelor considera SUA drept cel mai bun partener pentru securitatea mondiala, nu numai datorita superioritatii capacitatilor si echipamentelor noastre militare, dar si datorita valorilor pe care le aparam", a declarat ministrul american al Apararii, in fata expertilor in securitate nationala ai Consiliului pentru Relatii Externe (CFR)."Aliantele noastre nu se bazeaza pe tranzactii comerciale". "Ele sunt, mai degraba, bazate pe respect reciproc, valori comune si o vointa impartasita de a le apara", a adaugat oficialul american, citat de AFP.Fostul diplomat Richard Haas, presedinte al CFR, i-a aminitit acestuia ca, dimpotriva, anumite state membre ale NATO percep alianta cu Washingtonul ca devenind din ce in ce mai "tranzactionala" si se indoiesc de vointa SUA de a le apara in caz de agresiune, daca acestea nu au contribuit suficient din punct de vedere financiar."Pentru multi din aliatii nostri (relatiile) par chiar conditionate" de 2% din PIB, procent pe care Washingtonul il cere ca statele membre NATO sa il aloce apararii, a adaugat fostul diplomat."Nu cred ca este o tranzactie. Este o obligatie", a replicat Esper. "SUA aloca 3,5% din PIB pentru apararea sa, a aliatilor si a partenerilor sai. Multe state aloca mult mai putin de 1% Apararii"."Timp de ani de zile, de zeci de ani de zile, am cerut partenerilor nostri europeni sa contribuie mai mult la Alianta. Nu au facut-o", a continuat seful Pentagonului."Nu cred ca cerem prea mult", a conchis el. "Toate tarile trebuie sa contribuie la apararea lor. Nu se poate sa existe paraziti. Nu se poate sa existe reduceri. Ne priveste pe toti".In 2014, aliatii s-au angajat sa creasca cheltuieile dedicate apararii cu echivalentul a 2% din PIB pana in 2024, dar doar noua state membre (inclusiv Romania) au atins acest obiectiv in 2019, iar Germania a avertizat deja ca nu va putea atinge aceasta tinta "inainte de inceputul deceniului 2030".