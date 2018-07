Senator rus, ironii la adresa NATO: Ar fi putut fi de real folos daca s-ar lupta cu ... poluarea oceanelor lumii

НAТО непонятно, чем занимается. A могло бы и реальную пользу принести, если бы боролось с подлинной угрозой - загрязнением мирового океана, принявшим опасные масштабы. И деньги нашли бы достойное применение, и человечество оценило бы такие усилия. - Aлексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 24, 2018

"Nu este clar cu ce se ocupa NATO. Dar ar fi putut fi de real folos daca s-ar lupta cu o amenintare veritabila - poluarea oceanelor lumii - fenomen ce a luat dimensiuni alarmante", scrie Puskov intr-un mesaj pe Twitter.In acest caz, considera senatorul rus, fondurile alocate de tarile NATO pentru aparare si-ar gasi o "aplicare demna", iar "omenirea ar aprecia astfel de eforturi".La inceputul lunii iunie s-a raportat ca daca oamenii vor continua sa polueze mediul inconjurator cu deseuri din materiale plastice in acelasi ritm ca pana acum, atunci catre orizontul anului 2050 in oceane vor exista mai multe deseuri plastice decat peste, noteaza Vzgliad.Rusia considera NATO drept un 'produs al Razboiului rece' si denunta neincetat extinderea infrastructurii Aliantei catre granitele sale, in conditiile in care continua sa se inarmeze, incalca tratatele internationale si destabilizeaza sistemul existent de securitate european, conform observatorilor.In prezent, relatiile dintre Alianta Nord-Atlantica si Rusia trec prin cea mai grava criza dupa incheierea Razboiului rece. NATO si-a suspendat in 2014 orice cooperare militara si civila cu Moscova ca urmare a interventiei Federatiei Ruse in Ucraina si a incalcarii integritatii teritoriale si a suveranitatii Ucrainei prin anexarea Crimeii si a sprijinirii rebelilor separatisti din regiunile de est ale statului vecin