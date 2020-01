Stoltenberg: Nu avem niciun motiv sa nu credem informatiile ca avionul ucrainean a fost doborat de o racheta iraniana

Ziare.

"Nu voi intra in detaliile despre informatiile noastre secrete, dar ce pot spune este ca nu avem niciun motiv sa nu credem informatiile transmise de diferite capitale aliate ale NATO", a afirmat Stoltenberg la Bruxelles, inaintea unor discutii cu ministrii de externe din UE, relateaza AFP si DPA."Ele si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu informatiile care indica faptul ca avionul ar fi fost doborat de sistemele de aparare antieriana iraniene", a adaugat el.Avionul Boeing al companiei Ukraine International Airlines s-a prabusit miercuri la doua minute de la decolarea de pe aeroportul international din Teheran, cu destinatia Kiev. In catastrofa au murit toti cei 176 de oameni aflati la bord, in majoritate cetateni iranieni si canadieni, dar si 11 ucraineni.Prabusirea a survenit la scurt timp dupa tirurile cu rachete executate de Iran impotriva unor baze utilizate de armata americana in Irak.Canada, Statele Unite si Marea Britanie au transmis ca dispun de indicii ca zborul 752 al Ukraine International Airlines ar fi putut fi doborat cu o racheta, in mod accidental, de Iran, insa Teheranul respinge aceasta ipoteza si a solicitat furnizarea informatiilor in acest sens comisiei de ancheta.