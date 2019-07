SUA depoziteaza 150 de arme atomice in Europa, arata un raport secret al NATO obtinut la Bruxelles

Ziare.

Un raport oficial al Adunarii Parlamentare a NATO citat de publicatiile La Libre Belgique si De Morgen arata ca Statele Unite ale Americii depoziteaza arme atomice in tari europene."In cadrul NATO, Statele Unite au pozitionat in avangarda aproximativ 150 de arme nucleare, in principal bombe B61, in Europa, pentru a fi utilizate de avioane din SUA si din tari aliate. Aceste bombe sunt stocate in sase baze americane si europene - Kleine Brogel din Belgia, Buchel (Germania), Aviano si Ghedi-Torre din Italia, Volkel (Olanda) si Incirlik, Turcia", se arata in document.Biroul de presa al Adunarii Parlamentare a NATO a confirmat existenta documentului, subliniind ca este vorba de un "proiect de raport" al unei institutii "total separate si independente" de NATO."Documentul publicat de Adunarea Parlamentara a NATO nu poate fi considerat in niciun caz un document oficial NATO", a transmis Alianta Nord-Atlantica. Cele doua entitati sunt independente din punct de vedere juridic, dar proximitatea politica este evidenta, noteaza publicatia La Libre Belgique.Dezvaluirile au generat polemici in Belgia, iar Guvernul federal belgian a refuzat sa confirme sau sa infirme prezenta armelor atomice americane.Doua partide ecologiste, Ecolo si Groen, au elaborat un proiect de lege care ar interzice prezenta bombelor atomice pe teritoriul Belgiei."Chiar daca Guvernul federal a negat permanent prezenta acestor arme, acest raport NATO confirma ca bombe nucleare B-61 sunt stationate in Belgia, la Baza aeriana Kleine-Brogel. A venit momentul sa punem capat acestei ipocrizii si sa organizam o dezbatere transparenta pe aceasta tema.Prin refuzul admiterii prezentei acestor arme pe teritoriul nostru, liderii politici impiedica orice discutie. Iar miza fundamentala este sa actionam. Putem accepta astfel de arme pe teritoriul nostru sub responsabilitatea cuiva precum (presedintele american -n.red.) Donald Trump? Trebuie sa raspundem la aceasta intrebare", a declarat deputatul Samuel Cogolati, membru al firmatiunii Ecolo, citat de publicatia L'Avenir.