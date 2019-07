The New York Times: NATO ar putea moderniza sistemele antibalistice din Romania si Polonia, Rusia s-ar putea infuria

Amenintarea rachetelor ruse

Discutiile despre noile masuri privind apararea antiracheta sunt intr-o faza incipienta, au avertizat mai multi oficiali europeni, citati de cotidianul american.Orice modificare a misiunii declarate a actualelor sisteme de aparare antiracheta ale NATO - care oficial vizeaza amenintarile venite din afara regiunii, cum ar fi dinspre Iran - probabil va diviza tarile membre ale aliantei transatlantice si va infuria Rusia, care in repetate randuri a afirmat ca sistemele NATO de aparare antiracheta din Romania si Polonia sunt o amenintare la adresa arsenalului sau nuclear si o sursa de instabilitate in Europa.Oana Lungescu, purtatoarea de cuvant a NATO, a negat ca ar fi in curs de desfasurare studii privind fezabilitatea modernizarii sistemelor de aparare antibalistica. Ea a afirmat ca alianta transatlantica a indicat clar, in mod repetat, ca actualul sistem de aparare antiracheta "nu este conceput si nici indreptat impotriva Rusiei".Totusi, Alianta Nord-Atlantica are in vedere noi masuri de aparare antiracheta, a anuntat, saptamana trecuta, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, fara insa sa ofere detalii.Avand in vedere intensificarea amenintarii reprezentate de rachetele ruse de croaziera, statele membre NATO ar trebui sa ceara organizatiei transatlantice sa studieze optiuni de aparare, lucru ce s-ar putea intampla fie dupa reuniunea din octombrie a ministrilor Apararii, fie la summitul liderilor, programat in luna decembrie, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul aliantei.Potrivit oficialului, in cazul in care aliatii nu vor reusi sa ajunga la un acord cu privire la schimbarea misiunilor sistemelor actuale de aparare antiracheta, ar putea fi deschise la un compromis care sa permita introducerea de noi sisteme de aparare impotriva rachetelor ruse de croaziera.Eforturile de consolidare a apararii antiracheta sunt alimentate de dezvoltarea de catre Rusia a unor noi clase de rachete, dar si de probabila disparitie a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF).Tarile est-europene, in special Polonia si statele baltice, se considera tot mai amenintate de arsenalul nuclear al Moscovei si militeaza ca NATO sa dezvolte noi sisteme de aparare.Pe baza informatiilor furnizate de mai multe agentii de spionaj aliate, tarile NATO au ajuns la un consens potrivit caruia noile rachete ruse de croaziera, capabile sa transporte ogive nucleare, reprezinta o amenintare. Aceste rachete ar putea oferi Rusiei un avantaj semnificativ intr-o criza, intrucat ar putea sa se foloseasca de amenintarea cu razboiul pentru a forta alte tari sa cedeze conditiilor Moscovei.Relatiile intre Rusia si statele occidentale s-au deteriorat puternic dupa anul 2014, asa ca orice incercare a NATO de a-si redirectiona apararea antiracheta sau de a-si dezvolta sistemul cu noi capacitati ar putea fi un punct de cotitura.Saptamana trecuta, ministrii Apararii din tarile NATO au aprobat o analiza a potentialelor reactii la introducerea de catre Rusia a rachetei de croaziera SSC-8, despre care NATO sustine ca incalca prevederile Tratatului INF, au declarat oficiali din cadrul aliantei transatlantice.NATO va trebui, probabil, sa examineze intr-un mod mai larg de ceea ce are nevoie pentru a se apara impotriva rachetelor de croaziera. Un astfel de studiu, daca va fi aprobata anul acesta, ar include explorarea posibilitatii modernizarii obiectivelor Aegis Ashore din Romania si Polonia, dar si dezvoltarea de noi capacitati radar sau de aparare impotriva rachetelor de croaziera.Sistemul NATO Aegis Ashore instalat in Romania din 2016, dar si cel aflat in constructie in Polonia, este in prezent incapabil sa lanseze un interceptor folosit pentru a distruge rachete cu raza intermediara de actiune. Mai mult, avand in vedere proximitatea lor fata de Rusia, sistemele din Romania si Polonia au mai putin timp sa detecteze, sa tinteasca si sa incerce sa intercepteze rachetele.Agentia de Aparare Antiracheta (MDA) din SUA a examinat modul in care sistemele existente de aparare Aegis Ashore ar putea fi modernizate cu noi radare, programe si interceptoare care sa le permita sa intercepteze rachete balistice cu raza intermediara de actiune si chiar rachete de croaziera, potrivit unor fosti sau actuali oficiali familiari cu discutiile.Oficialii americani s-au concentrat pe incercarea de a descuraja dezvoltarea de rachetele cu raza intermediara de actiune de catre Rusia prin accelerarea dezvoltarii propriilor rachete terestre de croaziera, o clasa de arme interzisa de Tratatul INF.Dar, mai multi membri ai aliantei transatlantice se opun introducerii de noi arme ofensive. Asadar, oficialii NATO nu se asteapta la o directiva care sa permita adaugarea de capacitati ofensive, ci doar sa extinda masurile defensive, a declarat un oficial aliat de rang inalt.Incepand cu luna aprilie, sistemul Aegis Ashore din Romania este modernizat, insa oficialii aliati au declarat ca lucrarile de modernizare erau programate de mai mult timp si nu implica recalibrarea sistemului.