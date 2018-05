Timisoara ar putea gazdui un comandament NATO de trei stele, cu 400 de ofiteri

Ziare.

"Suntem intr-o analiza foarte serioasa astfel incat daca Romaniei ii va fi atribuit, prin noua organizare a comandamentelor NATO, comandamentul pe care Romania s-a oferit sa-l gazduiasca, comandamentul de trei stele, una dintre optiunile plauzibile pentru ca acest comandament sa-si desfasoare activitatea ar putea fi, de ce nu, Timisoara. Dar, repet, este doar o faza preliminata de analiza", a afirmat Mihai Fifor, sambata, la Timisoara.Ministrul Apararii Nationale a mai precizat ca cel putin 400 de ofiteri NATO ar urma sa-si desfasoare activitatea in acest comandament, ceea ce ar insemna o dezvoltare importanta a zonei."Este vorba de cel putin 400 de ofiteri NATO care ar urma sa-si desfasoare activitatea in cadrul acestui comandament. Asta inseamna o dezvoltare extraordinar de importanta a zonei respective, inseamna ca Alianta recunoaste Romaniei capacitatea de a gazdui un comandament NATO, ceea ce nu poate fi decat un lucru de mare mandrie pentru noi ca alianti in NATO.O astfel de baza ar presupune scoala, gradinita, infrastructura, dezvoltare economica fara niciun fel de dubiu. Incercati sa va imaginati o baza militara de 400 de ofiteri, cu familiile lor, carora trebuie sa li se puna la dispozitie toate facilitatile necesare. Subliniez, este prematur sa ne pronuntam, pana cand nu vom vedea ca Romaniei ii va fi atribuit un astfel de comandament", a explicat Mihai Fifor.Ministrul Apararii Nationale a vizitat, sambata, Baza Militara Aeriana din Timisoara, precizand ca aceasta va fi dotata cu avioane "soim", IAR 99.Ministrul Apararii Nationale a mai anuntat ca, in urmatorii sase ani, ar urma sa fie angajate cateva sute de cadre militare in cadrul garnizoanei din Timisoara.