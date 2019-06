Tratatul INF: NATO cere Rusiei sa distruga noua racheta, avertizand ca vor exista represalii

Ziare.

Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni, informeaza Reuters., a afirmat Stoltenberg in cursul unei conferinte de presa, avertizand ca in caz contrar raspunsul NATO "va fi unul defensiv, echilibrat si coordonat"."Indemnam Rusia sa adopte calea responsabila, dar nu am vazut niciun indiciu ca Rusia ar intentiona sa o faca", a declarat secretarul general al NATO. "Va trebui sa raspundem!", a avertizat el, refuzand sa ofere mai multe detalii.Dar, potrivit unor diplomati, ministrii apararii vor lua in considerare inmultirea zborurilor in Europa a avioanelor SUA capabile sa transporte ogive nucleare, mai multe antrenamente pentru instruirea militarilor si o repozitionare a rachetelor militare americane.. Urmeaza ca la 26 iunie Consiliul Federatiei (camera superioara) sa valideze acest proiect. Conform legii, presedintele Vladimir Putin poate repune in vigoare tratatul in cazul in care SUA isi schimba pozitia.Rusia a avertizat luni impotriva unei crize a rachetelor comparabila cu cea din Cuba din anul 1962 in cazul in care SUA s-ar decide sa readuca in Europa rachete cu raza intermediara de actiune.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a asigurat marti ca o astfel de ipoteza nu este luata in calcul.Ambasadoarea SUA la Alianta Nord-Atlantica, Kay Bailey Hutchison, a declarat la randul sau ca Washingtonul ar avea in vedere pentru moment doar desfasurarea de rachete conventionale, nu de arme nucleare, in orice raspuns posibil."Toate optiunile sunt pe masa, dar ne gandim doar la sistemele conventionale, este important ca aliatii nostri europeni sa stie despre aceasta", a afirmat ea.Cele mai multe tari europene se opun desfasurarii de rachete nucleare americane in Europa, o initiativa care reaminteste de cursa inarmarilor din anii 1980 intre SUA si Uniunea Sovietica.Washingtonul acuza Moscova de incalcarea pactului prin dezvoltarea noii sale rachete Novator 9M729 (SSC-8, in codificarea NATO), fapt negat de Moscova, care sustine ca noua racheta nu depaseste raza de actiune de 500 km, reprosand la randul sau SUA desfasurarea de elemente ale scutului antiracheta in Europa.Rusia va reactiona la amenintarile la adresa securitatii sale din partea NATO, a raspuns presedintele Comisiei pentru aparare din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Vladimir Samanov, comentand declaratia facuta de Jens Stoltenberg, potrivit agentiei de presa RIA Novosti.", a afirmat Samanov, amintind ca presedintele Vladimir Putin a "declarat clar si precis" ca Moscova va lua masuri de raspuns atunci cand intr-o tara sau alta vor fi desfasurate sisteme de rachete americane capabile sa puna in pericol securitatea Rusiei."Noi vom face cu siguranta aceasta si chiar nu ne pasa de ceea ce vor face ei" (cei din NATO), a spus presedintele Comisie de aparare din Duma, citat de RIA Novosti.