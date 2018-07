Trump va arata Europei daca ii este prieten strategic sau daca nu devine chiar el o problema strategica

The European Union makes it impossible for our farmers and workers and companies to do business in Europe (U.S. has a $151 Billion trade deficit), and then they want us to happily defend them through NATO, and nicely pay for it. Just doesn't work! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

Dear @realDonaldTrump. US doesn't have and won't have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending: -) - Donald Tusk (@eucopresident) July 10, 2018

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

"Uniunea Europeana nu-i lasa pe fermierii si muncitorii si companiile noastre sa faca afaceri in Europa (SUA au un deficit comercial de 151 miliarde de dolari cu UE), dar", este mesajul prin care Trump si-a anuntat sosirea in Europa.Criticile sale au primit insa o replica la minut din partea lui Donald Tusk, presedintele Consiliului European, care i-a transmis lui Trump sa-si pretuiasca aliatii, pentru ca nu are prea multi."Draga Donald Trump,. Cheltuim pentru aparare mult mai mult decat Rusia si la fel de mult precum China. Sper ca nu ai dubii ca aceasta este o investitie in securitatea noastra, ceea ce nu putem spune cu incredere despre cheltuielile rusilor si ale chinezilor", a replicat Donald Tusk pe Twitter.Mai mult, Tusk i-a transmis lui Trump aceasta replica si in direct, in conferinta de presa, unde se afla alaturi de seful NATO, Jens Stoltenberg, si seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa semnarea unui acord de cooperare UE-NATO, iar declaratiile au fost postate si pe site-ul Consiliului European In conferinta de presa, Tusk si-a accentuat si mai mult mesajul: "".Presedintele Consiliului European a facut si un apel la tarile membre pentru a-si spori cheltuielile cu apararea, pentru a nu mai primi reprosuri din partea SUA: "Draga, pentru ca toata lumea respecta un aliat bine pregatit si bine echipat". Apoi a continuat:. Apropo de solidaritate, vreau sa contrazic argumentul presedintelui american, care spune ca SUA protejeaza singure Europa de inamicii nostri, si ca sunt aproape singure in aceasta lupta. Europa a fost prima care a raspuns la scara larga cand SUA au fost atacate si au cerut solidaritate dupa 9/11., inclusiv 40 de soldati din Polonia mea natala.Draga domnule presedinte, va rog sa va amintiti aceste lucruri maine, cand ne vom intalni la summitul NATO, dar mai ales cand va veti intalni cu presedintele Putin la Helsinki. Intotdeauna e bine de stiut:", a declarat Tusk.Reactia presedintelui Consiliului European vine dupa un lung sir de critici facute de Trump privind cheltuielile europenilor cu finantarea NATO, cel mai recent repros fiind facut de presedintele american chiar inainte sa se urce in avionul spre Bruxelles."Multe tari din NATO, care se asteapta sa le aparam, nu numai ca au ramas in urma cu angajamentul curent de 2% (ceea ce este putin), dar sunt si rau-platnice de ani de zile. Ne vor da banii inapoi?", a scris Donald Trump pe Twitter, la plecarea din SUA.La Bruxelles, europenii l-au asteptat pregatiti, marti, cu o declaratie de colaborare UE-NATO semnata pe masa si cu replica usturatoare a lui Tusk. Miercuri incep discutiile.Citeste si: Cooperarea dintre UE si NATO este la un nivel fara precedent: Vrem sa protejam cetatenii europeni prin toate mijloacele