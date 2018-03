UE trebuie sa devina rapid si o adevarata uniune militara, pentru a face fata Rusiei

Infrastructura nu numai in folosul civililor

Mobilitate strans coordonata cu NATO

"Daca nu ne putem deplasa materialele si oamenii, nici nu ne putem apara. Obiectivul infiintarii unei, subliniaza necesitatea scurtarii timpului de relocare a soldatilor si a echipamentului militar", a explicat comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, nucleul planurilor europene privind mobilitatea armatei.Mobilitatea trupelor militare ar trebui sa-i permita Uniunii Europene o reactie cat mai rapida cu putinta in cazul unei crize interne sau externe. Fiindca o invazie parea exclusa, de la sfarsitul Razboiului Rece incoace, disponibilitatea miscarii armatelor in Europa a scazut constant. O posibila amenintare din Est s-a conturat abia in ultimii ani, dupa debutul crizei din Ucraina si anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia (2014).In prezent, in UE, problematice sunt rutele de transport transfrontaliere, afirma Bulc. Comisia Europeana intentioneaza sa faca demersuri concrete pentru imbunatatirea mobilitatii armatelor.Concret, Comisia Europeana reclamade a rezista la transporturile de armament greu, despre, despresau"Trebuie sa actionam", afirma comisarul european Violeta BulcIn opinia UE, ar trebui reduse si cheltuielile administrative cu transferul de trupe si echipament militar in comunitate. Bruxelles-ul ar fi dispus sa contribuie la aceste cheltuieli, afirma Violeta Bulc. Nu se stie inca din ce fonduri ar urma sa provina banii.Alianta Nord-Atlantica nu vede cu ochi buni de multa vreme mobilitatea slaba a fortelor armate. Multe tari NATO sunt si state membre ale Uniunii Europene. Posibilitatea mobilizarii rapide a trupelor militare din Europa Centrala si de Vest in tarile baltice a devenit o necesitate, luand in considerare tensiunile cu Rusia.La baza noului plan de actiune sta o declaratie comuna a tarilor membre, sub egida Inaltului Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, in noiembrie anul trecut, privind inaintarea, pana in martie 2018, a unor propuneri de masuri pentru o "". Declaratia este in concordanta cu eforturile de intensificare a cooperarii europene in domeniul apararii, adica Planul de Cooperare Structurata Permanenta (engl. PESCO)- un concept care a primit un nou impuls dupa decizia britanicilor de a parasi comunitatea si pe care presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat-o una dintre prioritatile sale in toamna anului trecut. Implicate sunt toate tarile membre ale UE, fara Malta, Danemarca si Marea Britanie."Trebuie sa actionam", a subliniat comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc. Ca prim pas, Comisia Europeana le cere statelor membre sa transmita Bruxelles-ului nevoile lor concrete. "", adauga Bulc. Cum va decurge intocmirea necesarului tine de competenta fiecarei tari in parte.Comisia Europeana incearca sa evite eventualul scepticism al anumitor europeni. Mai ales statelor neutre militar, ca Austria sau Suedia, le va fi greu sa le explice contribuabililor lista cu cele de trebuinta in domeniul apararii.