Fondul de pensii al Norvegiei, de 30 de miliarde de dolari, e deja prea mare. Ce trebuie facut

Ziare.

com

Fondul norvegian de pensii seamana cu Fondul Suveran al statului nordic (care la randul sau este cel mai mare din lume, cu active de 1,1 trilioane de dolari).Una dintre diferente intre cele doua fonduri este ca acela mai mic, de pensii, are active mai mult in interiorul granitelor tarii. Dar si acesta, chiar daca e mai mic, a inghitit in 2019 nu mai putin de 30 de miliarde de dolari. In consecinta, se apropie periculos de mult si de repede de limitele sale maxime, transmite Bloomberg Tocmai de aceea, fondul ar urma sa isi schimbe parte din mecanismele de functionare, si anume sa obtina dreptul ca mai putin de 85% din activele sale sa reprezinte actiuni si obligatiuni norvergiene. In schimb, mai mult de 15% din activele sale ar urma sa provina din Suedia, Danemarca si Finlanda. Administratorii fondului au transmis aceste propuneri Guvernului norvegian, care urmeaza sa le analizeze si sa ia o decizie.Norvegia este una dintre cele mai bogate state din lume, in principal datorita rezervelor sale de petrol si gaze (fiind cel mai mare exportator din Vestul Europei).Oslo foloseste aceasta bogatie in special pentru a investi in dezvoltarea generatiilor viitoare. Dar nu permite, spre exemplu, Fondului Suveran sa investeasca in tara, pentru a nu supraincalzi economia.Si fondului national de pensii - desi e mai mic decat Fondul Suveran - ii este impusa, momentan, o limita. Mai exact, nici acest fond mai mic nu are voie sa cumpere mai mult de 15% din actiunile unei companii norvegiene.