Norvegienii trec granita in Suedia sa cumpere dulciuri mai ieftine, dar tot raul spre bine

Ziare.

com

Norvegienii gasesc in Suedia dulciuri de toate felurile la mai putin de jumatate din pretul afisat de magazinele din tara lor, in conditiile in care autoritatile de la Oslo au majorat in ianuarie anul trecut taxa pe zahar cu 83%, la 3,6 euro pe kilogram, noteaza The Guardian Dincolo de nemultumirile unora, consumatori si producatori deopotriva, consumul de zahar in Norvegia a scazut la 24 de kilograme de persoana pe an, cel mai mic nivel din istorie, de la 43 de kilograme in 2000, iar expertii considera ca preturile exorbitante pe care au ajuns sa le aiba dulciurile si sucurile in aceasta tara sunt motivul.Taxa pe dulciuri a fost introdusa in Norvegia in 1992, scopul initial fiind acela de a aduce venituri la buget.Intre timp, mai multi producatori norvegieni si internationali de alimente si bauturi s-au angajat sa reduca in produsele lor cantitatea de zahar, intr-un efort menit sa imbunatateasca dieta populatiei norvegiene.De asemenea, producatorii si furnizorii din industria alimentara au hotarat inca din 2013 sa nu promoveze produsele nesanatoase in randul copiilor sub 13 ani.In timp ce de cealalta parte a granitei afacerile infloresc, consumul de dulciuri a scazut in Norvegia de la 15 kilograme de persoana in 2008 la 12 kilograme de persoana anul trecut, conform celor mai recent date ale directoratului sanatatii. Totodata, consumul de bauturi racoritoare s-a injumatatit, de la 93 de litri de persoana in urma cu doua decenii la 47 de litri de persoana.C.S.