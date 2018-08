SUA isi dubleaza numarul de puscasi marini stationati in Norvegia

Ziare.

Informatia a fost confirmata, miercuri, de Ministerul norvegian al Apararii.Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la 330 si mutarea unora dintre ei mai aproape de granita cu Rusia au provocat o reactie puternica din partea Moscovei, care le-a numit "in mod clar neprietenoase".Guvernul de la Oslo, din ce in ce mai preocupat in legatura cu Rusia de la anexarea Crimeii in 2014, insista ca cresterea prezentei SUA este numai pentru antrenamente si nu ar trebui interpretata ca o escaladare militara.Puscasii marini urmau sa paraseasca Norvegia la sfarsitul acestui an dupa ce un contingent initial a sosit in 2017 pentru a se antrena pentru lupte in conditii de iarna. Ei sunt primele trupe straine stationate in Norvegia de la Al Doilea Razboi Mondial.Ministrul de externe Ine Eriksen Soereide a declarat anterior reporterilor ca decizia nu constituie stabilirea unei baze permanente a SUA in Norvegia si nu vizeaza Rusia.Rotatia fortelor va dura pana la cinci ani comparativ cu o perioada initiala de sase luni de la inceputul anului 2017, prelungita apoi in iunie.