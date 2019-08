Suspectul in atacul la moscheea de la Oslo a recunoscut faptele

Ziare.

Suspectul, caruia politia i-a atribuit "vederi de extrema dreapta" si "pozitii xenofobe", este acuzat de faptul ca a deschis sambata trecuta focul in centrul islamic Al-Noor de la Baerum, o perferie rezidentiala la Oslo, fara sa raneasca pe cineva grav, si ca si-a ucis anterior sora vitrega, in varsta de 17 ani, de origine chineza.Imobilizat de credinciosi aflati la moschee, in care se aflau trei persoane in momentul atacaului, barbatul in varsta de 21 de ani a refuzat sa se explice pana acum, insa a raspuns vineri intrebarilor politiei."Suspectul recunoaste faptele, dar nu a luat inca in mod oficial pozitie in problema acuzatiilor retinute" impotriva sa, si anume "act terorist" si "omucidere", a anuntat intr-un comunicat un reprezentant al Politiei din Oslo, Pal-Fredrik Hjort Kraby.Cu ochii vineti si fata tumefiata, dar zambind la prima sa aparitie publica, luni, in fata unui judecator, Philip Manshaus a fost plasat in detentie provizorie pe o perioada de patru saptamani.Aceste fapte au avut loc in contextul unei multiplicari a unor atacuri sangeroase, comise de catre adepti ai suprematiei albilor, la El Paso in Statele Unite sau Christchurch in Noua Zeelanda