Un politician norvegian condamnat pentru ca a lovit un solicitant de azil a preluat interimatul Justitiei

Actiunile lui Sandberg, in varsta de 58 de ani, perceput ca apropiat de aripa populista a FrP, au dat deseori titluri de presa, noteaza AFP In 1997, a primit o amenda de 3.000 de coroane (aproximativ 400 de euro), pentru ca a lovit un solicitant de azil din fosta Iugoslavie, la o petrecere."Nu imi amintesc cine a inceput, dar lovitura de cap a venit ca un reflex si dupa asta s-a terminat", isi nota in 2013 in memoriile pe care le-a scris.Ironiile au inceput sa curga pe platformele de social media."E putin ciudat sa ai un ministru al Justiei cu un asemenea trecut, care l-ar fi impiedicat sa lucreze in politie sau ca gardian intr-o inchisoare", a scris un utilizator de Twitter "Vesti bune! Daca ai fost vreodata condamnat pentru violenta impotriva unui solicitant de azil, atunci FrP are o slujba pentru tine, ca ministru al Justitiei si Imigratiei", a notat un alt utilizator.Ministrul norvegian al justitiei, Sylvi Listhaug, care facea obiectul unei motiuni de cenzura depuse de opozitie in urma unei postari controversate pe Facebook ,si-a anuntat, marti, demisia.Listhaug a facut acest anunt prin intermediul unei postari pe Facebook. Ea a mentionat ca nu ''poate permite'' ca Partidul Progresului, din care face parte, sa-si piarda influenta.In 9 martie, Listhaug a acuzat Partidul Laburist, pe Facebook, ca aceasta formatiune considera ca ''drepturile teroristilor sunt mai importante decat securitatea natiunii'', acuzatie lansata dupa ce a fost respinsa o masura a ministrului Justitiei ce viza posibilitatea retragerii cetateniei norvegiane jihadistilor, fara a recurge la un judecator.Postarea, care a provocat emotie in randul supravietuitorilor masacrului din insula Utoya din 2011 si a pus-o in incurcatura pe sefa guvernului Norvegiei, Erna Solberg, a fost retrasa miercurea trecuta de pe Facebook.In 22 iulie 2011, extremistul de dreapta Anders Behring Breivik , care a fost si el un timp membru al FrP, a ucis 77 de persoane intr-un dublu atac: impotriva sediului guvernului din Oslo, condus in acea vreme de Jens Stoltenberg (Partidul Laburist), in prezent secretar general al NATO , si impotriva participantilor la scoala de vara a Partidului Laburist, pe insula Utoya.