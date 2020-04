Unul dintre cei mai bogati norvegieni, arestat pentru uciderea sotiei

Ziare.

Anne-Elisabeth Hagen, sotia acestuia, este disparuta de 18 luni, arata CNN. Anne-Elisabeth Hagen, in varsta de 69 de ani, a disparut in octombrie 2018, iar familia a spus ca a fost ceruta rascumparare pentru eliberarea sa. Insa Politia l-a arestat pe Tom Hagen acuzandu-l ca si-a ucis sotia si sustinand ca exista numeroase dovezi in acest sens."Este important sa subliniem faptul ca, desi l-am acuzat pe Tom Hagen, cazul este inca investigat si exista mai multe intrebari fara raspuns", a explicat politia intr-un comunicat. "Va trebui sa clarificam rolul jucat de Tom Hagen, sa o gasim pe Anne-Elisabeth Hagen si sa stabilim daca sunt implicati si alti oameni", au punctat politistii.Politia spune ca din ianuarie 2019 banuieste ca sotia lui Hagen nu ar fi fost rapita pentru rascumparare, ca nu au existat negocieri si ca, de fapt, ar fi fost ucisa.Arestarea lui Hagen a fost posibila pentru ca sistemul juridic norvegian permite politiei acest lucru inainte de a-l acuza direct.Avocatul lui Hagen, Svein Holden, a declarat ca omul de afaceri neaga acuzatiile. "El sustine cu tarie ca nu are nicio legatura cu asta", a spus avocatul pentru Reuters.