Bilantul eruptiei vulcanului din Noua Zeelanda urca la 20 morti

Acest bilant include doua persoane ale caror trupuri nu au fost gasite, relateaza AFP."Politia este in masura sa confirme ca o persoana a murit ieri seara (duminica - n.red.) intr-un spital australian in urma ranilor suferite in timpul eruptiei de pe Insula Alba", a declarat John Tims, inalt responsabil al Politiei.Aceasta persoana, a carei identitate nu a fost precizata, este a doua care moare intr-un spital australian in urma ranilor suferite in timpul eruptiei vulcanice.47 de persoane, in principal turisti australieni, au fost surprinse pe 9 decembrie de aceasta eruptie care a avut loc in timp ce vizitau insula vulcanica situata in nordul Noii Zeelande.