Cocaina de milioane de dolari, adusa de valuri pe o plaja din Noua Zeelanda (Foto)

Agentii in uniforma au colectat 19 pachete pline cu cocaina, in valoare de circa trei milioane de dolari neozeelandezi (1,9 milioane de dolari americani), aduse de valuri pe plaja Bethells, situata la 30 de kilometri vest de centrul orasului Auckland, a indicat politia intr-un comunicat emis joi, relateaza agentia DPA."Cu sprijinul NZ Customs (serviciul vamal din Noua Zeelanda - n.red.), politia a efectuat o cautare amanuntita pe plaja si in zonele invecinate, in incercarea de a localiza orice alte pachete", a declarat detectivul inspector Colin Parmenter.Drogurile erau impachetate in 19 cutii de marimea unei casete video VHS."Exista o posibilitate redusa ca alte pachete sa apara pe plaja si solicitam publicului sa ne contacteze imediat, in cazul in care acest lucru se intampla", a adaugat Parmenter.O analiza pe tema drogurilor, realizata la nivel mondial si publicata la inceputul acestui an, a relevat ca Noua Zeelanda este cea mai scumpa tara din lume in ceea ce priveste achizitia de cocaina. Potrivit analizei, neozeelandezii platesc in medie 375 de dolari pentru un gram de cocaina, de aproape patru ori mai mult in comparatie cu Statele Unite.